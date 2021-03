Koronavirüs ve güvenlik riskine meydan okuyan Papa’nın tarihi Irak ziyareti başladı

Irak’a ayak basan ilk Papa olan Francis, koronavirüs pandemisi ve güvenlik risklerinin gölgesinde dört gün sürecek ziyarette önemli temaslarda bulunup barış ve kardeşlik mesajları verecek.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, koronavirüs pandemisi döneminde ilk uluslararası ziyaretini Irak’a düzenledi. Tarihte Irak’ı ziyaret eden ilk Papa olan Francis’i, kırmızı halı serilen Bağdat Havaalanı’nda Başbakan Mustafa Kazımi karşıladı.

LIVE from Baghdad | Pope Francis has begun his historic apostolic journey to Iraq! #PopeinIraq #PopeFrancisinIraq Images – Vatican Media https://t.co/7S3MOP6mdZ — EWTN Vatican (@EWTNVatican) March 5, 2021

​Koronavirüs ve güvenlik risklerine rağmen “Görevime bağlıyım” diyerek Alitalia uçağıyla Bağdat’a uçan 84 yaşındaki Francis’in Irak’ta çok yoğun bir programı var.

Pope Francis is welcomed by Prime Minister of Iraq Mustafa al-Kadhimi #PopeInIraq 📸 State media screengrabs pic.twitter.com/InYhHffwaT — Rudaw English (@RudawEnglish) March 5, 2021

Sistani’yle kritik randevu

Papa’nın yarın Necef’te Iraklı Şiilerin ruhani lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani ile biraraya gelmesi ve İbrahim peygamberin doğum yeri olan Nasıriye yakınlarındaki antik kent Ur’un yanısıra Hıristiyan nüfuslu Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil, 2017’de IŞİD’den kurtarılan Musul ve yine IŞİD’den kurtarılan Ninova vilayetine bağlı Hıristiyan nüfuslu Karakuş’a gitmesi planlanıyor.

JUST IN: Pope Francis has landed in Iraq for a historic tour despite concerns over a surge in coronavirus cases and a spate of new rocket attacks https://t.co/RPFBwAsTqM — CNN International (@cnni) March 5, 2021

Yok olan Hristiyan nüfusla dayanışma

Ziyaretinde Hıristiyanlığın doğduğu topraklarda son 20 yılda Hıristiyan nüfusun bazı uzmanlarca ‘soykırım’ diye nitelenen boyutta yok olmaya yüz tutmasına dikkat çekecek olan Papa, inançlar arası diyalog, hoşgörü, kardeşlik ve barış mesajları verecek.

Quite the welcome for Pope Francis in Iraq, the Pope clearly enjoying himself too #PopeInIraq pic.twitter.com/gIerK9OyTP — Catholic Sat (@CatholicSat) March 5, 2021

Kovid-19 aşısı olan Papa: Iraklılardan çok uzak durmak istemiyorum

Bağdat’a uçmadan önce Irak halkına hitaben video yayımlayan Francis, ‘ülkelerine barış elçisi olarak, onlara ‘Hepiniz kardeşsiniz’ demek için geldiğini, savaş ve terörle geçen uzun yıllardan sonra barış ve uzlaşma için dua edeceğini’ belirtti.

Uçağa binerken “Seyahatime başlamaktan mutluyum. Bu simgesel ziyaretle yıllardır kurban edilen bir ülkeye görevimi yerine getiriyorum” diye konuşan Papa, aşılanmış olmasına rağmen “Talimatlara uymaya ve herkesle el sıkışmamaya çalışacağım, ama çok da uzak durmak istemiyorum” diye ekledi.

Kapanma ve güvenlik önlemleri

Iraklı yetkililer ise pandeminin ikinci dalgasında günde 5 binden fazla yeni vakayla boğuşurken gerçekleşen Papa ziyareti nedeniyle sıkı kapanma önlemlerine geçti.

Papa’nın korunması için de 10 binden fazla güvenlik gücü mensubu görevlendirildi.

Sputnik Türkiye