Ermenistan Ombudsmanı: Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Syunik idari bölgesine doğru ateş açmaya devam ediyor

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan 5 Mart tarihinde düzenlenen basın toplantısı sırasında gazetecilere kısa bir görüntü gösterdi.
Görüntüde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Ermenistan Syunik idari bölgesinde bulunan Kapan ilçesinin Agarak ve Yeghvard köylerine doğru nasıl ateş açtığını görünüyor.
Olaylar gündüz saatlerinde meydana gelmiş. Ateş açılan bölge köy merkezinden sadece 1 kilometre uzaklığında bulunuyor.
Arman Tatoyan Azerbaycan ordusunun ateş açtığını kanıtlayan başka delillerin de mevcut olduğunu vurguladı.
Ermenistan Ombudsmanı aynı zamanda Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı silah çeşitleriyle ilgili de araştırmalar gerçekleştiriyor.
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