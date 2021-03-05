Alman Bundestagı ile Ermenistan Ombudsmanı, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin durumunu ele aldı

Azerbaycan’da tutulan Ermeni tutsakların durumu ile ilgili Alman Bundestagı’nda düzenlenen online görüşmede, Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan bir rapor sundu.

Görüşme, Bundestag İnsan Hakları Daimi Komisyon Başkanı Michael Brand ile Bundestag Dilekçe Komisyon Başkanı Marian Wendt başkanlığında gerçekleştirildi.

Ermenistan Ombudsmanı, Azerbaycan’da tutulan Ermeni esirlerin iadesinin acil olduğunu vurgulayarak, Azerbaycan hükümetinin, iade sürecini kasten uzatarak siyasileştirdiğine dikkat çekti.

Arman Tatoyan, devam eden bir silahlı çatışma sırasında esir düşen Ermeni asker ve sivil vatandaşların, terörist olarak göstermeye çalışılmasının uluslararası insancıl hukukun kaba bir ihlali olduğunun altını çizdi.

Ombudsman, savaş sırasında Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suç niteliğinde olan eylemeler (kafa kesme, işkenceler vs) hakkında da ayrıntılı bilgi paylaştı.

Düzenlenen görüşme için Bundestag temsilcilerine teşekkürlerini sunan Arman Tatoyan, bu konuda Almanya’da Ermenistan Büyükelçiliğinin önemli rolünü de vurguladı.

Azerbaycan’ın işlediği savaş suçları hakkında Ermenistan Ombudsmanı tarafından toplanan belge ve kanıtlar, Almanya’da Ermenistan Büyükelçisi Aşot Sımbatyan tarafından Almanya’daki “Amnesty International” hak kuruluşuna iletildi.

ERMENİ HABER AJANSI