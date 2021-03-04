Erivan ile Moskova, Artsakh’a gitmek isteyen yabancılar sorununu tartışıyor

Ermenistan, Rusya ile yabancıların Artsakh topraklarına girmesi için yeni bir vize rejiminin düzenlenmesi konusunu görüşüyor. Diaspora İşlerinden Sorumlu Baş Komiseri Zareh Sinanyan, bunu ‘RIA Novosti’ ile yaptığı röportajda belirtti.

Sinanyan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko ile yaptığı görüşmede konuyu görüştüğünü kaydetti.

“Rus veya Ermeni vatandaşı olmayanların bu konuda sorunları var. Büyük bir diasporamız var, yaz aylarında Ermenistan’a gelmeye alışkınlar, onlar da Artsakh’ı ziyaret etmeyi seviyorlar ve bu yaz birçok insanın Artsakh’a gitmek istediği bir durum ortaya çıkabilir, ancak bu rejim yüzünden bunu yapamayacak” dedi Sinanyan.

Sinanyan, “Yeni emir öyle ki, Ermenistan’daki Artsakh temsilciliğini ziyaret etmeden yedi gün önce başvuru yapılması gerekiyor, ardından liste Rus barış güçlerine iletiliyor ve ardından kimin gelip kimin gelemeyeceğine karar veriliyor” dedi.

Çeşitli verilere göre 2019 salgınından önce 30-50 bin yabancı vatandaşın Artsakh’ı ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Sinanyan, “Salgın geçmediği ve turizm sezonu başlamadığı için şimdi başvurular hala az. Yine de gitmek isteyenler var. Girişi reddedilen kuruluşların ve kişilerin bir listesi var” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu