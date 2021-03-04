Dink Cinayeti Davası: 5 Mart’ta karar açıklanması bekleniyor

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda 5 Mart Cuma günü karar açıklanması bekleniyor.

2016 yılında başlayan, kamu görevlilerinin yargılandığı, dört kez mahkeme heyetinin değiştiği Hrant Dink Cinayeti Davası’nda karar aşamasına gelindi. Yargılamayı gerçekleştiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 5 Mart Cuma günkü duruşmada kararını açıklaması bekleniyor. 76 sanıklı davada 129 duruşma görüldü. Önceki ay savcılığın esas hakkındaki mütalaasını sunmasından sonra tüm sanıklar nihai savunmalarını yaptılar. Son olarak Dink Ailesi avukatları da esasa dair görüşlerini mahkemeye sundu.

10 Şubat’taki celsede yargı sürecinde eksik bırakılan hususlara dikkat çeken Dink Ailesi avukatları Hrant Dink’i hedef haline getiren eylem ve gelişmeleri sıraladı, Dink için tüm bu atmosfere rağmen koruma önlemi alınmadığını vurguladı, cinayette sorumluluğu olan kamu görevlilerinin gerektiği şekilde yargılanmadığını ifade etti.

Avukatlar Dink’i hedef haline getiren sürecin gereğince soruşturulmadığına dikkat çekerken, açık tehdide rağmen Hrant Dink hakkında koruma önemi alınmadığını da vurguladılar ve İstanbul Emniyeti’nin cinayetten sonra belge düzenlediğine dikkat çektiler. Trabzon ve İstanbul Emniyeti’nin cinayet işleneceğine dair somut bilgiye sahip olmalarına rağmen cinayeti önlemediklerini ifade ettiler.

Kamu görevlilerinin yargılandığı davada Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Hamza Celepoğlu, Muharrem Demirkale, Ercan Gün, Okan Şimşek ve Veysal Şahin tutuklu olarak yargılanıyor.

İstenen cezalar

Savcılık Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Muharrem Demirkale, Hamza Celepoğlu, Ali Öz hakkında müebbet hapis istedi. Savcılık Trabzon, İstanbul ve Samsun jandarma ve emniyet istihbarat elemanlarından toplam 18 kişi için de müebbet hapis cezası talep etti.

Savcılık, sanıklardan Eski İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç ve dönemin İstanbul İstihbarat şube Müdürü Ahmet İlhan Güler için ihmali davranışla kasten adam öldürmek suçlamalarından beraat, görevi ihmalden ceza istedi ve gözaltında geçirilen sürelerin mahsubu talep edildi. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun için de görevi ihmal cezası istendi. (Bkz: Dink Cinayeti Davası: Savcılık mütalaasını açıkladı )

Dink Ailesi avukatları ise Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç’in TCK’nın “Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” suçunu düzenleyen 83. Maddesi ile cezalandırılmasını talep ediyor.

Sanık Ramazan Akyürek’in silahlı FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda, “tasarlayarak bir kişiyi kasten öldürmeye iştirak”, “FETÖ yöneticiliği”, “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi” ile “görevi kötüye kullanma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, tutuklu sanık Muharrem Demirkale ve MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen sanık Hamza Celepoğlu hakkında ise “Anayasayı ihlal” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, “kasten öldürme” suçundan da ayrı ayrı müebbet ile “FETÖ üyeliği” suçundan 7 yıl 6 aydan 15’er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Mütalaada, tutuklu sanık Ercan Gün için “Anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “FETÖ üyeliği” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer’in silahlı FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda önceden öldürüleceğini bildiği Hrant Dink’in hayatını korumak için görevini yerine getirmediği, sanığın eylemlerinin bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak suçunu oluşturduğu, resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi suçu ile görevi kötüye kullanma suçlarını da işlediğinin anlaşıldığı öne sürülen mütalaada, Yılmazer’in “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “FETÖ yöneticiliği”, “resmi belgenin yok edilmesi veya gizlenmesi” ile “görevi kötüye kullanma” suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Savcılık, Trabzon İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Sanık Ali Öz için de anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istedi.

Sanıklar savunmalarında suçlamaları reddettiler.

Sanık savunmaları için Bkz: “Dink Cinayeti: Muharrem Demirkale ve Ramazan Akyürek savunma yaptı” , “Dink Cinayeti: Sanık savunmalarında sona gelindi” , “Dink Cinayeti Davası: Ercan Gün savunma yaptı” , “Bu işin altından kalkamayız, teşkilat zora düşer, dediler” , Dink Cinayeti Davası’nda JİTEM “sürçmesi” , “Dink Cinayeti: Ahmet İlhan Güler ve Engin Dinç savunma yaptı”

Hrant’ın Arkadaşları buluşuyor

Duruşma öncesinde başlangıçtan bu yana tüm duruşmaları takip eden Hrant’ın Arkadaşları inisiyatifi de 5 Mart Cuma günü saat 10.00’da Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde buluşacaklarını açıkladılar.

Agos