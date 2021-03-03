Maritsa Küçük Davası: ‘Soruşturma genişletilsin’

İşhan Erdinç

Maritsa Küçük’ün 2012 yılında Samatya’daki evinde öldürülmesi ile ilgili davaya devam edildi. Dava bundan önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı duruşmalara katılmadığı için üst mahkemece bozulmuştu. Bakanlık avukatı 3 Mart’taki duruşmaya katıldı ve cinayetin tek kişi tarafından işlenmediğini, soruşturmada eksiklikler olduğunu, kovuşturmanın genişletilmesi gerektiğini söyledi. Ancak savcılık, mütalaasında kovuşturmanın genişletilmesine gerek görmedi.

3 Mart Çarşamba günü İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Küçük’ün çocukları Bayzar Midilli ve Yaşar Küçük, aile avukatı Eren Keskin, sanık Murat Nazaryan, sanık avukatı Esen Gül ile Aile Bakanlığı avukatı Hatice Boz hazır bulundu.

Duruşmada Maritsa Küçük’ün çocukları sanığın ağır şekilde cezalandırılması taleplerini yinelerken, ailenin avukatı Eren Keskin, delillerin eksik toplandığını hatırlattı. Olayın, Ermeni kimlikli yaşlı kadınlara yönelik çete suçu kapsamında olduğunu ve cinayetin tek bir kişi tarafından işlenmediğini söyleyen Keskin, sanık Nazaryan’ın konuşmaması nedeniyle diğer zanlıların yakalanmadığını ve dosyada eksiklikler olduğunu söyledi.

Bakanlık avukatı: “Cinayet tek kişilik değil”

Duruşmada hazır bulunan Aile, Çalışmalar ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, dosyada eksiklikler olduğunu, cinayetin bir kişi tarafından işlenmediğini, diğer şüphelilerin bulunması için kovuşturmanın genişletilmesi gerektiğini söyledi. Boz, sanığın en ağır şekilde cezalanması gerektiğini belirtti.

Ancak mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunmadı. Savcılık mütalaasında, sanık Murat Nazaryan’ın cinayet suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, sabit olan konut dokunulmazlığının ihlali suçundan altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, sanığın tutukluluk halinin hükümle birlikte devam edilmesini talep etti

Sanık Murat Nazaryan, mahkemede kimseyi öldürmediğini ve mütalaayı kabul etmediğini söylerken, sanık avukatı Esen Gül, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istediklerini ve tahliye talep ettiklerini belirtti.

Keskin: “Bakanlık sadece kadın cinayeti olarak bakıyor”

Duruşmanın ardından Agos’a konuşan Küçük ailesinin avukatı Eren Keskin, Aile Bakanlığı’nın olayı bir kadın cinayeti olarak gördüğünü söyledi. Olayın ırkçı bir cinayet olduğunu hatırlatan Keskin, bakanlık avukatının olayda başka kişiler olduğu beyanında bulunmasına ise olumlu baktıklarını belirtti.

Keskin şöyle konuştu:

“Soruşturmanın genişletilmesi taleplerimizin reddedilmiş olması sorun. Bu sadece kadına yönelik şiddet dosyası olarak değerlendirilemez. Tabii ki bir kadın şiddet sonucu katledildi. Bunun ırkçı bir cinayet olduğu konusunda ısrarcıyız. Sanığın kendisi de Ermeni, sokaklarda yaşayan ve çaresiz biri. Sanık, konuşmaya korkuyor. Sanık bir şekilde olayın içinde ama kullanılmış. Esas karar verici ve uygulayıcılar başkaları. O tarihlerde başka yaşlı Ermeni kadınlar da bu şiddete maruz kaldı. Tek bir olay değil ve hepsi kapatıldı. O dosyaların cinayet dosyasının içinde yer alması gerektiğini söyledik ama mahkeme bugüne kadar bütün taleplerimizi reddetti.”

Keskin, dosyada eksiklikler olduğunu yinelerken, iç hukukun bitmesi durumunda AİHM’ye başvuracaklarını söyledi.

Maritsa Küçük’ün kızı Bayzar Midilli de Bakanlık avukatının duruşmaya katılmasını ve dosyada eksikler gördüğünü söylemesini olumlu olarak gördüklerini söyledi. Mahkeme sanık avukatının savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulunması süre verilmesine hükmederek bir sonraki duruşma tarihini 24 Mart olarak belirledi.

Agos