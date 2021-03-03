İtalya Temsilciler Meclisi’nden, Ermeni esirleri hemen serbest bırakma çağrısı

İtalya Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komisyonu, Dağlık Karabağ hakkındaki belgeyi oybirliğiyle onayladı. Komisyon Başkanı Piero Fassino tarafından hazırlanarak Temsilciler Meclisine sunulan belge, son savaş neticesinde Azerbaycan’a esir düşen tüm Ermenilerin hemen serbest bırakılmasınıı talep etti.

Bu yeni karar tasarısı ülke hükümetinden, Ermeni askeri esirleri serbest bırakma ve tarafları yapıcı bir şekilde mayın temizleme çalışmaları yapmak üzere mayın haritalarını karşılıklı olarak birbirine verme çağrısını yapmasını istedi. Hükümete, ayrıca AGİT, BM ve Avrupa Birliği’nin ilgili platformlarında 9 Kasım 2020 tarihli üçlü açıklamanın tamamen yerine getirilmesini destekleme çağrısı da yapıldı.

Belgeye göre İtalya Hükümeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarını da, bölgede bu sorunun nihai olarak çözülmesi için tarafların müzakerelerini desteklemeye çağırmalı. İtalya Hükümetinin, iki ülkenin barıştırılması ve müzakerelerin yeniden başlatılması için her iki ülke ile sahip olduğu mükemmel ilişkilerinden faydalanması bekleniyor.

ERMENİ HABER AJANSI