ABD Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerinin iade sürecini desteklemek adına çaba sarfediyor

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan ile görüşme sırasında Ermeni esirlerinin iade sürecinde ABD’nin çabalarda bulunduğunu ifade etti.

Görüşmeye Ermenistan’da ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Yöneticisi David Hoffman da katılıyordu.

Ararat Mirzoyan ateşkes ve üçlü bildirisinden sonra mevcut durumunu izah ederek esir olarak Azerbaycan’da tutulan Ermeni sivil ve askerlerinin iade etme sürecinin Ermenistan için öncelik olduğunu belirtti.

Parlamento Başkanı bu sorunun bir an önce halledilmesi için ABD’nin de destek vereceğinden ümitli olduklarını ifade etti.

Mirzoyan, aynı zamanda, Artsakh Cumhuriyeti’nin halkların kendi kaderini tayin etme hakkı çerçevesinde (Karabağ) statüsü belirlenmediği süreçte bu meselenin çözüme kavuştuğunu iddia edilmesinin yanlış olduğunu dile getirdi.

Görüşmede Ermenistan-ABD gündeminde yer alan ortak konular da ele alındı.

ERMENİ HABER AJANSI