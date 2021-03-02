Şehitkamil’den 3 önemli kitap

MEHMET BONCUK

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi kentin tarihine ışık tutacak 3 önemli kitabı kültür ve sanat hayatına kazandırdı. “Gaziantep Savunması”, “Ayıntab Amerikan Koleji ve Son Başkanın Hatıraları” ve “Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi” isimli kitaplar Başkan Rıdvan Fadıloğlu ve yazarlarının katıldığı toplantıda tanıtıldı.

Toplantının açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak Gaziantep’in kültür ve sanat hayatına yönelik eserleri hayata kazandırmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Bugüne kadar 24 kitabı yayımladıklarını belirten Fadıloğlu, “Allah nasip etti, vatandaşlarımızın da desteğiyle 3 dönemdir koltuktayız, yarın arkamızda güzel eserler bırakmamız gerekiyor. Özellikle kentimizin kültür ve sanat hayatına yönelik yazılı kaynakları bırakmaya özen gösteriyoruz. Gaziantep’in kurtuluşunun 100. Yılı nedeniyle başlatılan (İşte Bu 100’den) adı altında devam ettiğimiz çalışmalarda inşallah yılsonuna kadar yeni eserler yayınlamayı istiyoruz. İçeriği güçlü, uzmanı tarafından yazılmış eserleri halkımızla buluşturmak istiyoruz. Niteliğe önem veriyoruz, bizim herşeyi bilmemiz mümkün değil; konunun uzmanlarıyla ve emek veren akademisyenlerle çalışıyoruz. İnşallah görevde olduğumuz süre içinde bu tür çalışmaları olan hocalarımızın eserlerini yayınlamaya devam edeceğiz” dedi.

“Ayıntab Amerikan Koleji ve Son Başkanın Hatıraları” kitabının yazarlarından araştırmacı Murat Dağ ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde kentte açılan Amerikan Koleji’nin verdiği zararlara dikkat çekerek, burada misyonerler tarafından yetiştirilen Ermenilerin kentin Fransızlar tarafından işgalindeki etkilerini anımsattı.

Murat Dağ, Doç. Dr. Erhan Güllü ile birlikte hazırladıkları kitapta kolejle ilgili tarihi bilgilerin yanı sıra son başkanının Antep Harbi sırasında tuttuğu günlüğü de kolejin işgalcilere verdiği desteği göstermesi açısında İngilizce aslıyla birlikte Türkçe olarak da yayımladıklarını belirtti. Dağ, Amerikan Koleji’ne “Mikrop Yuvası” diyerek yaklaşan Lohanizade Mustafa Nureddin’in “Gaziantep Savunması” adlı kitabını da günümüz diline göre sadeleştirip yayınladıklarını söyledi.

Arkeolog Timur Demir de Gaziantep’in arkeolojik çalışmalar için çok bereketli bir bölge olduğunu vurgulayarak aynı zamanda meslektaş oldukları Başkan Fadıloğlu’nun desteğiyle okurla buluşturdukları “Arkeolojik Çalışmalar ile Gaziantep Kronolojisi” isimli kitap hakkında bilgiler verdi.

Sabah Gazetesi