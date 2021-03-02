Mer Danik Podcast Serisi Yayında

İstanbul’da çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiren Mer Danik topluluğu kuruluşunun 10. yılında podcast yayınına da başladı. Podcast’in ilk bölümünde Yetişkin Psikiyatristi Doç. Dr. Nuran Fıstıkçı ile “Akran Zorbalığı”, ardından Uzman Psikolog Lerna Mezirciyan Çankırı ile “Ailecek Evde Kaliteli Vakit Geçirme” konulu bölüm yayınlandı.

İstanbul’da ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmesi ihtiyacı ile kurulduğu belirtilen Mer Danik’in podcast serisinin yeni yayınlanan bölümlerinde Vomank grubu ve Arakasd Band üyesi müzisyen, eğitmen Ari Hergel gençler için müzikal deneyimlerini aktardı. Hergel, doğru çalışma, müzik paylaşımı, profesyonelliğe geçiş için önerilerde bulundu.

Mer Danik “Hızır, Ninova, Büyük Oruç derken Ramazan ayı da yaklaşıyor. Oruç ve perhizlerin kesiştiği döneme uygun olacak” açıklaması ile 4. bölümde siyaset bilimci, yemek araştırmacısı, profesyonel aşçı Anna Maria Beylunioğlu’nu misafir etti. Beylunioğlu inançlarda yemek kültürünü, Anadolu’nun oruç ve perhizlerini anlattı.

“Mer Danik” podcasti Spotify ortamında yayınlarını sürdürüyor. İletişim için merdanik10@gmail.com

Podcast adresi https://open.spotify.com/show/79HopbigdRWDipgTtBarT0?si=t-DfGsPeQFaYdIrwYGiFuA&utm_source=whatsapp&nd=1