Kapanışla ilgili söylentiler boştur

Ermeni nükleer santralinin uzmanları ve Rus devlet şirketi “Rosatom”, nükleer santraldeki nükleer reaktörün koruyucu kabuğunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Bu bilgi, nükleer enerji santrali müdürü Movses Vardanyan tarafından ‘Sputnik Armenia’ ile yapılan görüşmede, santralin tamamlanmak üzere olan uzun vadeli revizyon projesi hakkında yorumda bulundu. Yenileme çalışmalarının ardından tesis, bir uzatma beklentisiyle en azından 2026 yılının sonuna kadar faaliyet gösterecek.

Bu yıl su soğutma kulelerinin modernizasyon çalışmalarının bir kısmı yapılacak. Su, tesisin çalışması sırasında kullanılıyor (bu su nükleer reaktör tarafından ısıtılıyor ve türbinleri döndürmek için kullanılıyor ve daha sonra tekrar kullanım için soğutuluyor). Bu dört soğutma kulesi, istasyonun en tanınan kısmıdır, uzaktan görülebilmektedir.

Yakma işlemi için gerekli evrak paketi oluşturulmuş, müteahhitlerle sözleşmeler imzalanmış, gerekli teçhizat ithal edilmesinin yanı sıra montajı da yapılmıştır. Bu nedenle, nükleer santralin Ermenistan’ın AB’ye olan yükümlülükleri nedeniyle kapatıldığı yönündeki söylentilerin kesinlikle temelsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Vardanyan, “Sadece çalışmaya devam ediyoruz ve bu tür söylentiler veya spekülasyonlar duymak istemiyoruz” dedi.

Ayrıca Vardanyan, Avrupa Birliği’nin bazı konularda yardım sağladığını da sözlerine ekledi. AB programlarından birine göre, reaktörün (kutu) kuru bölümünün sabitlenmesi çalışmalarının bir kısmı yürütülecektir. Yaklaşık iki hafta önce, yarışmayı kazanan Slovak firmasının uzmanları hazır bulundu. Bu yıl için yaklaşık bir çalışma planı yaptılar. Ek olarak, yedek dizel jeneratörleri, AB desteği ile tesise kurulacaktır.(reaktör kapatıldığında onarımlar sırasında elektrik sağlamak için gereklidir)

Vardanyan, “Yarın Rosatom’dan büyük bir grup gelecek, birkaç şirketin temsilcileri olacak. Planlanan tadilat sırasında programa uymak için sorunların dağılımını tartışacağız” dedi.

Rosatom’un bir yan kuruluşu olan Rusya’nın Rusatomservice Corporation, tesisin revizyonu için ana yüklenici olmaya devam ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu