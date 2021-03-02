Ermenistan Dışişleri Bakanı, Avrupa Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhei ile telefon görüşmesi yaptı

1 Mart’ta Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Avrupa Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhei ile telefon görüşmesi yaptı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı muhatapların Ermenistan-AB ortaklık gündemiyle ilgili bir dizi konu hakkında ayrıntılı bir tartışma yaptıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ve Avrupa Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhe, Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması’nın tam olarak yürürlüğe girmesinden dolayı birbirlerini tebrik ederek, bunun Ermenistan-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına olan inancını ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri, 2020 Doğu Ortaklığı Vizyonu hakkında görüş alışverişinde bulunarak girişimin bütünlüğünü ve kapsayıcılığını sağlamanın önemini vurguladı.

Telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik ve istikrar konularına da değinildi. Her iki taraf da Artsakh halkına yerinde insani yardım sağlanmasının altını çizdi. Dışişleri Bakanı, başta savaş esirleri ve diğer tutukluların ülkelerine geri gönderilmesi olmak üzere, 9 Kasım üçlü açıklamasında belirtilen insani yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu