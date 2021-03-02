Belçikalı senatör, AGİT oturumunda Ermeni savaş esirleri konusunu gündeme getirdi

Avrupa Ermeni Ulusal Komitesi’ne (EAFJD) göre, Azerbaycan’daki Ermeni tutsaklar ve esirler meselesi AGİT Parlamenterler Meclisi’nin kış genel oturumunda Flaman milletvekili ve Belçika Senatosu Mark Demesmaker tarafından gündeme getirildi.

“Azerbaycan’da 200’den fazla Ermeni savaş esiri ve diğer esirler hakkındaki haberlerden endişe duyuyorum. “Ermeni savaş esirlerine ve diğer esirlerine hem fiziksel hem de psikolojik işkence ve aşağılama raporları var ve bunlar genellikle internette yayınlanıyor” dedi.

Demesmaeker, “Ermeni rehinelere karşı uluslararası insani hukukun devam eden ihlali hakkında konuşabiliriz ve uluslararası toplumu ve AGİT’i bu sorunu derhal ele almaya çağırıyoruz” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu