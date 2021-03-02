Azerbaycan’ın tutsak Ermeni askerlerine savaş esiri statüsü vermeyi reddetmesi, onların haklarının büyük bir ihlalidir

Azerbaycan’ın yakalanan Ermeni askerlerine esir statüsü vermeyi, geri gönderilmeleri ve sivillerin serbest bırakılması reddetmesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 26 Şubat’ta yabancı gazetecilerle yapılan röportajda ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından 27 Şubat’ta yapılan açıklamada duyuruldu. Uluslararası insancıl hukuk ile ilgili olup, üstlenilen yükümlülüklerin ağır bir ihlalidir ve herhangi bir eleştiriye dayanmaz. Bu haber, Artsakh Dışişleri Bakanlığı tarafından yayılan mesajda belirtiliyor.

Resmi Bakü’nün tutuklu Ermeni askerlerinin Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan üçlü bildirgeyi imzaladıktan sonra yakalandıkları için savaş esiri olmadıkları yönündeki iddiası, Azerbaycan’ı Tutuklulara Muameleye İlişkin Cenevre Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinden kurtarmaz. Cenevre Sözleşmelerine taraf olarak Azerbaycan, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerinden kaçmak için bu kişilerin statüsünü keyfi olarak değiştiremez.

Azerbaycan’ın uluslararası insancıl hukuku (jus in bello) koruma ve bunlara uyma yükümlülüğü, diğer uluslararası anlaşmalarla, özellikle de BM Şartı ile düzenlenen kuvvet kurallarına (jus ad bellum) ilişkin tartışmalardan etkilenmemektedir. Devletlerin uluslararası insancıl hukuk ilkelerini koruma yükümlülüğü mutlaktır ve hiçbir şekilde güç kullanımının hukuka uygunluğunun yorumlanmasına bağlı değildir.

Üçlü Bildirge ve Cenevre Sözleşmelerinin hükümlerine uygun olarak, Azerbaycan makamlarını yasadışı açıklamalar yaparak kendi ihlallerini meşrulaştırmak yerine uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ayrıca, tüm Cenevre Sözleşmelerinin 1. Maddesi uyarınca, uluslararası toplumu, Azerbaycan’ı Sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerine derhal ve tam olarak uymaya zorlamaya çağırıyoruz.

Ermenistan Kamu Radyosu