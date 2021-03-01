Türkiyeli Ermeni Samson Özararat Yerevan’da iktidar temsilcileriyle görüşüyor iddiası (foto)

Mediaport adlı telegram kanalı Türkiyeli Ermeni Samson Özararat ve Ermenistan Parlamentosu’nun Milletvekillerinden iktidardaki ‘İm Kaylı’ ittifakını temsil eden Hovhannes İgityan’ın görüştüğüne dair bir haber yayınladı.

İddiaya göre Yerevan’daki otellerden birinde görüşme gerçekleştirildi.

Türkiyeli Ermeni Samson Özararat 1980 yılında bir Fransız’la evlenerek Fransız vatandaşı oldu ve Nice’e yerleşti. İki çocuk sahibi oldu. Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1980 yılından beri Fransa‘da yaşıyor. Ermenistan‘a Avrupa’dan yapılan yardımları koordine eden “SOS-ARMENIE” adlı bir yardım kuruluşunun başkanlığını yapmaktadır. Hem Fransız, hem Ermenistan pasaportu vardı. Şimdi sadece Fransız pasaportu var.

Samson Özararat, 1991-1998 yılları arasında Ermenistan Devlet Başkanlığı görevini yapan “Ter Petrosyan”a danışmanlık yaptı.

Samson Özararat, 1993 yılı 12 martında Fransa’da Ter Petrosyan ile Alparslan Türkeş’in buluşmasına arabuluculuk yapmıştı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi’nde (KEİK) Ermenistan’ı temsil etti.

12 Aralık 2013 tarihinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) zirvesine katılmak için gittiği Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Ermeni mevkidaşı Edvard Nalbandyan ile bir araya geldi. Bu toplantıya Samson Özararat’da katıldı.

ERMENİ HABER AJANSI