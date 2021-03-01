Travel and Leisure Dergisi: ´İsrail COVID-19 sonrası 1 numaralı turizm merkezi olacak´

ABD merkezli Travel and Leisure Dergisi geçen hafta okuyucularına “İsrail´e seyahat etmek şu anda mümkün olmasa da gelecekteki seyahat planlamaları için iyi olabilir” dedi.

Seyahat danışmanı Andrea Romano Travel and Leisure Dergisine, ‘‘İsrail’in salgından sonra Amerikalı turistler için en çok aranan yer haline gelecek. İsrail Turizm Bakanlığı karantina sürecinin getirdiği sessizlikten yararlandı ve birkaç ‘yeni ve heyecan verici proje’ başlattı’’ dedi.

Ayrıca ABD’den İsrail’e seyahat etmek çok daha kolay olacak. American Airlines geçtiğimiz günlerde, bu yılın mayıs ayından itibaren New York’tan Tel Aviv’e günlük direkt uçuşun yanı sıra haziran ayından itibaren haftada üç kez Miami’den Tel Aviv’e aktarmasız uçuş başlatacağını duyurdu.

Six Senses Shaharut Dinlenme Tesisi İsrail’de, 8 Ağustos’ta Negev’de deve ahırları, off-road, tırmanma, iple inme gibi birçok hizmet sunacak. Tesis, 58 süitli bir spa ve otel içerecek.

Soho House ise, ilkbaharda Tel Aviv’de, tarihi Yafa’daki eski bir manastırın içinde inşa edilecek bir butik otel açmayı planlıyor. Bu otel 24 oda, teras ve açık yüzme havuzu içerecek.

İsrail’in antik miras alanlarına gelince, Romano, turistler uzaktayken birçok ilgi çekici mekanın restore edildiğini belirtti.

Romano, İsrail’in ‘dünyadaki en hızlı aşılama kampanyasına’ ve hükümetin turistler için sağlık ve güvenlik sağlayan yeni stratejilerine övgüde bulundu.

Şalom Gazetesi