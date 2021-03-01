Ermenistan, askerlerini ‘inşaat’ yalanıyla Karabağ’da savaştırmış

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Ermenistan’da asker aileleri, çocuklarının kamyon kasalarında, “inşaat malzemesi taşınıyor” yalanıyla Dağlık Karabağ’a götürüldüğünü söyledi. Aileler, Savunma Bakanlığı önünde Erivan yönetimine tepki gösterdi. Ermenistan’da asker aileleri, Savunma Bakanlığı binası önünde toplanıp, eylem yaptı.

Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, asker aileleri ile röportaj yaptı. Röportaj, Ermenistan ordusunun kanunsuz bir şekilde bölgeye asker sevk ettiğini ortaya koydu. TRT Haber’in haberine göre aileler, evlatlarının “inşaat malzemesi taşınıyor” yalanıyla Dağlık Karabağ’a götürüldüğünü söyledi. ERMENİSTAN BÖLGEDE İSTİKRARA DARBE VURUYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da konuya dikkat çekti. Erivan yönetiminin bölgede sağlanmaya çalışılan istikrara darbe vurduğunu belirtti. Ermenistan’a askerlerini kanunsuz şekilde Azerbaycan topraklarına yerleştirmeye son vermesi çağrısı yapıldı. Yeni Şafak