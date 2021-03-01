1500 yıllık tarihi yapı turizme kazandırılacak

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)

Muğla’nın Datça ilçesinde, Antik Roma dönemine ait limanın giriş koridoru olduğu tahmin edilen 1500 yıllık tonoz yapıda kazı ve temizlik çalışmaları başladı. İncelemede tarihi yapının define avcıları tarafından delik deşik edildiği ortaya çıktı.

Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulu adına 2015 yılında tescili yapılan tarihi tonoz, turizme kazandırılıyor. Yaklaşık 8-9 metre uzunluğunda, 3,5- 4 metre genişliğindeki eserin temizlik ve kazı çalışmalarının ardından aslına uygun olarak restore edileceği bildirildi. Marmaris Müze Müdürlüğü ve Knidos Kazı Başkanlığı ekiplerince temizlenerek gün yüzüne çıkarılan tonozun deniz sularının altında kaldığı bilinen tarihi bir limanın giriş koridoru olduğu düşünülüyor. Tarihi tonoz yapıyı inceleyen uzmanlar, duvar diplerinde ve orta kısmında defineciler tarafından kaçak kazıların yapıldığını ortaya çıkarttı.

‘2015 YILINDA TESCİLLENDİ’

Datça Belediyesi Fen İşlerdi Müdürü Hakan Uzun, tarihi yapının çevre temizliğinin yapılması için 6 yıl önce alınmış koruma kurul kararı bulunduğunu hatırlattı. Uzun, “Datça Belediyesi mülkiyetine ait tarihi yapı, deniz kıyısına yaklaşık 50 metre mesafede bulunuyor. Yapının bulunduğu bölge, yeşil alana alındı. Tonoz yapı, yaklaşık 8-9 metre uzunluğunda, 3.5- 4 metre genişliğinde, yüksekliği ise kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek. Yıllardır bilinen yerin, tescil işlemleri 2015 yılında tamamlanarak Kültür varlığı olarak kayıt altına alındı. Aynı yıl temizlik çalışmalarının yapılmasına ilişkin alınmış bir kurul kararı var. Bu karar doğrultusunda temizlik çalışmaları bittikten sonra yapı tam olarak ortaya çıkacak. Sonra da rölöve, restriksiyon ve restorasyona başlanacak” dedi.

Hürriyet Gazetesi