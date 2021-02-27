Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Hocalı’da 29 yıl önce yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor

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Oktay, Hocalı Katliamı’nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında “Yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor. Umuyorum ki Ermeni esareti altındaki Azerbaycan topraklarının azat edilmesi, bir nebze olsun teselli olmuştur” ifadesini kullandı. Ömer Olcay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hocalı Katliamı’nda Ermeni zulmüne kurban giden şehitleri andı. #Hocalı'da 29 yıl önce yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor. Umuyorum ki, Ermeni esareti altındaki ezeli Azerbaycan topraklarının azat edilmesi bu acılı yüreklere bir nebze olsun teselli olmuştur. Ermeni zulmüne kurban giden şehitlerimizin ruhları şad olsun. pic.twitter.com/nv9wJ2vBhF — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 26, 2021 Oktay, Twitter’daki hesabından, Hocalı Katliamı’nın 29. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Hocalı’da 29 yıl önce yaşanan vahşet yürekleri dağlamaya devam ediyor. Umuyorum ki Ermeni esareti altındaki ezeli Azerbaycan topraklarının azat edilmesi, bu acılı yüreklere bir nebze olsun teselli olmuştur. Ermeni zulmüne kurban giden şehitlerimizin ruhları şad olsun.” AA