Cumhurbaşkanı Sarkisyan Genelkurmay Başkanı’nı görevden almayı reddetti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı görevden alan kararnamesini imzalamayı reddetti. Paşinyan kararnameyi tekrar Sarkisyan’a gönderdi.

Başbakan Paşinyan 25 Şubat’taki ordu bildirisinin ardından Gerelkurmay Başkanı Onnik Gasparyan’ı görevden alan bir kararnameyi Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a göndermişti. Sarkisyan kararnameyi imzalamamış, üç gün süresi olduğunu bildirmişti. Cumhurbaşkanı Sarkisyan kararnameyi imzalamadı.

Cumhurbaşkanının basın servisi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı Sarkisyan yetkililer, parlamento ve parlamento dışı güçler, silahlı kuvvetlerin en yüksek komutan kadrosu temsilcileri ile bu konuda istişare ve toplantılar yaptı.

Kararname taslağı cumhurbaşkanının yönetiminde incelendi, önde gelen avukatlar ve bağımsız uzmanlarla kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

Avukatların ve bilirkişilerin görüşleri ile birlikte kanun hükmünde kararname tasarısının Anayasa ile çeliştiği sonucuna varıldı.

Bir kez daha cumhurbaşkanının herhangi bir siyasi gücü savunmadığını ve kararları yalnızca devlet ve ulusal çıkarlara göre verdiğini vurguluyoruz.

Bugün silahlı kuvvetler personelinin savaşa katıldığı açıktır. Desteğimize ve ilgimize her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadır. Ordu ve personel sorunlarının çözümü önceliklidir ve hiçbir durumda göz ardı edilemez. Yaratılan durum sistematik ve karmaşık çözümler talep eder ve ülkedeki mevcut durum dikkate alınmadan sık personel değişikliği ile çözülemez”

Başbakan Paşinyan ise karar taslağını tekrar Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a gönderdi. Paşinyan facebook’tan yaptığı açıklamada “İmzalamasını umarak kararnameyi tekrar Cumhurbaşkanı’na gönderiyorum” dedi.

Agos