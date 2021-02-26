Putin darbe girişimine uğrayan Paşinyan ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Putin’den Ermenistan’daki darbe girişimine yönelik yaptığı açıklamalarda, krizinin yasal çerçeveye uygun şekilde çözülmesine yönelik ifadeler kullanması talebinde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, yapılan telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ermenistan’daki durum tartışıldı. Putin, Ermenistan’da düzeni ve sakinliği korumaktan yana konuştu ve durumun yasa çerçevesinde çözülmesini istedi. Rus lider, taraflardan sağduyu çağrısında bulundu” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Bildiride, Paşinyan hükümetinin kritik ve yeterli kararlar alamayacağı, bunlara haiz olmadığı ifade edildi. Paşinyan ise ülkede darbe girişimi olduğunu söyledi, Genelkurmay Başkanı’nı görevden aldığını açıkladı. Ayrıca başkent Erivan’da destekçileriyle birlikte yürüdü. Muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi’nden yapılan açıklamada ise, “Nikol Paşinyan’ı ülkeyi iç savaşa götürmemeye ve kan dökülmesini önlemeye çağırıyoruz. Paşinyan’ın kargaşadan kaçınmak için son bir şansı var.” denildi. (DHA)

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