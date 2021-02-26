Peskov: Ermenistan’daki durum, şimdilik Dağlık Karabağ anlaşması için risk teşkil etmiyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, dün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la telefon görüşmesi yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in muhatabına Ermenistan’daki durumun hukuk dahilinde normale dönmesinden yana olduğunu söylediğini belirtti. Peskov, Ermeni siyasetindeki durumun Dağlık Karabağ anlaşması için şimdilik risk teşkil etmediğini kaydetti.

Putin ile, iç siyasette zorlu bir süreçten geçen Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasındaki görüşmeden sonra Erivan’dan yapılan açıklamada Putin’in Ermenistan’daki meşru hükümete destek verdiği, Kremlin’den yapılan açıklamadaysa Rus liderin durumun hukuk dahilinde normale dönmesinden yana olduğu ifade edilmişti.

Basın toplantısı düzenleyen Peskov’a, Putin-Paşinyan görüşmesi hakkında Erivan ve Moskova’dan yapılan açıklamalardaki fark soruldu.

Peskov, “Bizim yayınladığımız metne dikkatlice baktıysanız, Rusya Devlet Başkanı’nın Ermenistan’daki sorunun hukuk dahilinde çözümünden yana olduğunu söylediğine dair cümleyi okumuşsunuzdur. Bu çok önemli. Biz yeterince tam bir açıklama yaptık ve bu son derece bilgilendirici” yanıtını verdi.

‘Karabağ anlaşması uygulanmaya devam etmeli’

Peskov, Ermenistan’daki olayların Dağlık Karabağ anlaşmasını etkilemediğini ve şimdilik anlaşmanın uygulandığını belirterek bu sürecin devam etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

‘Ukraynalı muhalif siyasetçilere yönelik eylemler endişe verici’

Ukrayna’daki gelişmeler hakkındaki soruları da yanıtlayan Peskov, Kiev yönetiminin muhalif siyasetçilere yönelik eylemlerinin endişe verici olduğunu kaydetti.

Peskov, “Önde gelen siyasetçilere, çok yüksek reytingi bulunan ancak mevcut hükümetle aynı görüşte olmayan siyasetçilere oldukça kaba, sert, yasadışı metotlar uygulandığını görüyoruz. Elbette bu tür baskıcı eylemlerin endişe vermemesi mümkün değil” diye konuştu.

‘AB’nin aşı sertifikası seyahat özgürlüğünü etkilerse, derinlemesine analiz gerekir’

AB, Kovid-19 aşısı olanların serbestçe seyahat etmesini sağlayabilecek aşı sertifikası üzerinde yaza kadar çalışılmasını, daha sonra üye ülkelerin sağlık ve sınır sistemlerine entegre edilmesini hedefliyor.

Bu konuda hakkında da konuşan Peskov, aşı sertifikasının seyahat özgürlüğünü etkilemesi halinde Avrupalı yetkililerle yapılan görüşmelerde bunun önemli bir yer tutacağını ve konunun derinlemesine analiz edileceğini vurguladı.

Bu konuda henüz uluslararası mutabakat bulunmadığını ve bunun pek mümkün olmadığını söyleyen Peskov, ortak aşı sertifikalarının çıkarılmasını konuşmak için henüz erken olduğunu ekledi.

Sputnik Türkiye