Ermenistan Dışişlerinden Azerbaycan’ın suçlamalarına tepki

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, 1992 yılında Ağdam yakınında yaşanan olaylar hakkında Azerbaycan’ın yayınladığı ve her zaman olduğu gibi Ermenistan’ı hedef aldığı açıklamaya tepki verdi.

Nağdalyan, “Azerbaycan, Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkına karşı iki geniş çaplı savaş başlattı ve onbinlerce kişinin ölümüne neden oldu. Otuz yıl boyunca bölge halklarının çektiği acı ve kayıplarının sorumluluğunu Azerbaycan çekiyor.

Artsakh halkına karşı başlatılan iki savaş sırasında ve bunların öncesinde Azerbaycan tarafı, toplu suçlar, etnik temizlemeler ve savaş suçları işledi. Son savaş sırasında Azerbaycan askerleri tarafından Artsakh’ın Hadrut bölgesinde kendi ellerine düşen Ermeni sivil vatandaşların öldürülmesi, uluslararası itibarlı makamlar tarafından, özellikle BM insan hakları yüksek komiseri tarafından savaş suçu olarak değelendirildi” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI