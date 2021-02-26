Erdoğan’dan Ermenistan yorumu: Darbeye karşıyız

Kısıtlamalarla ilgili açıklama için kabine toplantısı sonrasını işaret eden Erdoğan, Ermenistan’daki darbe girişimiyle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kısıtlamalarla ilgili açıklama için işaret ettiği Erdoğan, bu konudaki sorulara şöyle yanıt verdi:

“Bilim Kurulu’ndaki çalışmalar Kabine önüne gelecek. Mutasyonun hangi illerde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bize takdim edecek.

Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili kafelerle ilgili otellerle ilgili gibi adımlar atabiliriz, Kabine Toplantısı’nda karar alacağız”

“Darbe çığırtkanlığı kabul edilemez”

Erdoğan, Ermenistan’da dün Genelkurmay Başkanlığı’nın Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını istemesiyle gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili ise şunları söyledi:

“Darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmesi kabul edilebilir değil. Bütün mesele yönetim değişikliğine gidilecekse Ermenistan halkı yapar.”

Ermenistan’da neler oluyor?

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı’nın Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetini suçlayarak istifaya çağırmasının ardından dün Erivan sokakları hareketlendi.

Paşinyan da darbe karşıtlarının arasına katılarak “Ülkeyi terk etmeyeceğim” açıklaması yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusundaki çatışmaları sona erdiren anlaşma üzerine onu istifa etmeye çağıran protestocularla karşı karşıya.

Rusya’nın aracılık ettiği anlaşma uyarınca Azerbaycan savaş sırasında “kontrol sağladığı” bölgeleri elinde tutuyor.

NOT: Altı haftalık çatışmalar sonrası Azerbaycan anlaşma uyarınca yalnızca yerleşim bölgesi çevresindeki bölgeleri geri almakla kalmadı, aynı zamanda ana şehir Şuşa’yı da içine aldı.

Ermenistan’ın başkentindeki Özgürlük Meydanı’nda binlerce protestocu Paşinyan’ın Azerbaycan ile barış anlaşmasını kabul etmesini kınayarak “Nikol bir hain” ve “Nikol, git” sloganları attı.

Kanal İstanbul: Dünya izleyecek

Erdoğan, tepki çeken “Kanal İstanbul’u inadına yapacağız” açıklamasını ise “Bu işten ne ana muhalefet ne İBB anlar” ifadeleriyle sürdürdü.

“Her türlü adımı atıyoruz, biz hizmet etmek istiyoruz. Dünya da hayran hayran izleyecek” diyen Erdoğan ekledi:

“Bizim icraatlarımızın ulaştığı yerlere bunların hayalleri dahi ulaşamıyor.”

(PT)

bianet