Aliyev, Hocalı Katliamı’nın yıldönümünde 4 saat boyunca, 4 dilde gazetecilerin sorularını yanıtladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocalı katliamının yıldönümü nedeniyle 4 saat boyunca ülkede bulunan yabancı ve Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Aliyev, ayrıca 100’e yakın gazetecinin katıldığı, 24 televizyon kanalının canlı yayınladığı basın toplantısındaki sorulara 4 farklı dilde yanıt verdi.

Aliyev, Hocalı Katliamı’nın yıldönümünde 4 saat boyunca, 4 dilde gazetecilerin sorularını yanıtladıhttps://t.co/aHJnlxF2Mf pic.twitter.com/sbtDQ2LxhA — Independent Turkish (@TurkishIndy) February 26, 2021

Toplantıda su içmek için bile ara vermeyen Aliyev’in verdiği yanıtlardaki diller; İngilizce, Rusça, Azerbeycan Türkçesi ve Türkçe olarak sıralandı.

Aliyev Fransızca da konuşabiliyor.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim toplantıya ilişkin, ”Bu kadar sabırlı bir lider daha görmedim. Tüm sorulara samimiyetle cevap verdi. Azerbaycan halkı çok şanslı. Böyle donanımlı bir lider her ülkeye nasip olmaz” dedi.

Londra merkezli gazeteci Aynur Tattersall ise dünyada liderlerin basınla buluşmalarının ortalama yarım saat ile 1 saat arasında sürdüğünü ifade ederek, “25 yıllık gazeteciyim dünyanın dört bir yanında basın toplantısı takip ettim. İlk defa bir dünya liderinin bu kadar uzun süre her soruyu kendi dilinde yanıtladığını gördüm. Ayrıca tüm bakanlar ana dili gibi İngilizce konuşuyor olması dünya basının takdirini kazandı” şeklinde konuştu.

Independent Türkçe

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