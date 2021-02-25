Ordu ültimatom verdi, Paşinyan taraftarlarını sokağa davet etti

Ermenistan’da Batı yanlısı Paşinyan için sonun başlangıcına gelinmiş görünüyor. Karabağ’da süren 44 günlük savaşta yalnızca Ermenistan kaybetmedi, yanı sıra Rus kökenli silahlar da kaybetmişti. Pantsir hava savunma sistemleri, S-300 hava savunma sistemleri, Azerbaycan’ın hava üstünlüğünde adeta vurulmayı, imha edilmeyi beklediler.

Sanırız, bardağı taşıran son damla, Başbakan Nikol Paşinyan’ın, “Savaş sırasında İskender füzeleri işe yaramadı, patlamadı” açıklaması oldu. Bu doğrudan başarısızlığı Rus savaş sistemlerine ve Rusya’ya yüklemek anlamına geliyordu.

Ermenistan’da güçlü Rus yanlısı gruplar var. Bu grupların içinde Karabağ ekibi var ki, varlıkları tamamen Moskova’ya endeksli. Ermeni aşırıcılığının önde gelen temsilcileri de onlar. Ermenistan’ın işgal ettiği toprakların büyük bölümünü kaybetmelerinin ardından Batı yanlısı Paşinyan iktidarına bir fatura çıkarılması bekleniyordu. Hatta Karabağ yenilgisinin sonuçlarından birinin de Paşinyan indirilmesi olacağı bekleniyordu. Şimdi bu girişim başlamış görünüyor.

Ermenistan’ın sınırları Rus birlikleri tarafından korunuyor. Türkiye ve İran sınırında Rus birlikleri konuşlanmış durumda. Karabağ Savaşı sonrasında Rusya’nın etkisi çok net olarak ortaya çıktı. Ermenistan’da Moskova ile uyumsuz bir yönetimin varlığını sürdürmesi, Erivan’ın istikrarı açısından olanaklı görünmüyor. Bu girişimin başarıya ulaşması durumunda mutlaka Moskova ile uyumlu bir yönetimin işbaşına gelmesi beklenebilir.

Ne olur?

Ermenistan’da Rusya destekli bir girişim şu an gündemde. Paşinyan’ın görevini bırakmasının ardından yerine gelecek yönetimin Karabağ ve Azerbaycan ile ilişkilere bakış açısı fazla değişmeyecektir. Tüm Ermeni parti ve liderlerinin birbirlerinden bu konuda pek farklı düşünce taşımadıkları biliniyor. Ancak Karabağ konusunda bu aşamadan sonra Azerbaycan’ın daha çok Moskova ile görüşmesi gerekeceği de açık.

Uluslararası ölçekte değerlendirmek gerekirse, Moskova’daki Putin yönetimi, Kafkaslar’da ABD ve Batı’ya karşı kozunu oynamaya başladı. Navalny gösterilerini doğrudan batılı ülkelerin yönlendirdiğini açıklayan, Beyaz Rusya’da mevcut yönetimin indirilmesine yönelik gösterilerin bastırılmasında rol üstlenen Putin yönetimi Kafkaslar’da Batı’ya yanıt veriyor. Ancak Ermenistan’da uzun süreli bir istikrarsızlık da beklenmemeli. Bu Moskova’nın da işine gelmeyeceği için, Erivan’da uç veren darbe girişiminin uzamadan bir şekilde sonuçlanması gerekiyor.

Cumhuriyet Gazetesi