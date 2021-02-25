Fransız mahkemesi, Nice’teki Ortodoks Kilisesi üzerinde hak iddia eden Rusya’yı haksız buldu

Fransız mahkemesi, Nice kentindeki Ortodoks Kilisesinin Rusya Federasyonu’na ait olduğuna dair Moskova’nın 2014 yılında sunduğu noterlik belgelerinin iptaline karar verdi.

Mahkeme, bu kararıyla tarihi kilisenin Rusya’nın taşınmazı olduğu iddiasını reddetti.

Mahkemeye yapılan başvuruda, bu kiliseyle birlikte kentteki Ortodoks mezarlığının da Rusya’ya ait olduğu iddia edilmişti.

Mahkeme, Rusya’nın kilise ve mezarlığı yöneten dini vakıftan bu yetkilerin alınması talebini de reddetti.

Duruşmalarda, Rus Ortodoks vakıf yönetimi, iki taşınmazın mülkiyetinin 1920’li yıllardan bu yana kendisinde olduğunu belirterek, Rusya Federasyonu’nun kilise ve mezarlıkla ilgili noterlik belgelerinin artık geçersiz olduğu görüşünü dile getirmişti.

Mahkeme Saint-Nicolas-et-Sainte-Alexandra, isimli halk arasında “eski kilise” olarak tanınan ibadet yeri ile genelde Rus Devrimi’nden kaçanların gömüldüğü mezarlığın yönetiminin yine Ortodoks vakıfta kalmasına hükmederken, Rusya Federasyonu’nun başvurusunda geciktiği ve davanın “zaman aşımına” uğradığı gerekçesiyle reddetti.

Euronews