Çavuşoğlu: Darbelere karşıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’daki gelişmelerin ardından “darbe girişimini şiddetle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan’da mevkidaşı Peter Szijjarto ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’daki darbe girişimi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe girişimine karşıyız. Darbe girişimini şiddetle kınıyoruz” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu sözlerini, “Askerlerin demokrasi ile işbaşına gelmiş hükümete, darbe yapmayı bırakın, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez” şeklinde sürdürdü.

Cumhuriyet Gazetesi