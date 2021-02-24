Şırnak’ta heyecanlandıran gelişme: ‘Sefine’ turizme kazandırılıyor

Hazreti Nuh ve beraberindekileri taşıyan geminin yeryüzüne oturduğu yer olarak rivayet edilen Şırnak’taki Cudi Dağı, güvenlik güçleri tarafından terörden temizlendi. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Nuh’un gemisinin ilk karaya oturduğu yer olduğuna inanılan ‘Sefine’ adlı bölgenin turizme kazandırılacağını söyledi. Sekvan KÜDEN Şırnak’ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Valilik, Belediye, Dicle Kalkınma Ajansı ve Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle “Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi Kültür ve Turizm Rotaları Fizibilite Projesi Tanıtım Toplantısı” yapıldı. Yapılan toplantı Şırnaklı turizmciler ve vatandaşlar arasında heyecan uyandırdı. Yıllardır terör olayları ile adından söz ettiren Şırnak’ta güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonlar sonunda adeta bir huzur kente dönen kent, turizm ile inanç ve doğa turizmi ile adından söz ettirmek istiyor. Coğrafi güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle turizme konu olabilecek potansiyelde olan Şırnak’ta terör olayları nedeniyle kültür ve turizmin hep ikinci planda kaldı. Şırnaklıların en büyük umudu ise Cudi Dağı’nın turizme açılması. Rivayete göre, Hz. Nuh’un gemisinin ilk karaya oturduğu ve ‘Sefine’ adı verilen yer, Şırnak’taki Cudi Dağı olarak biliniyor. Bu nedenle 2 bin 114 rakımlı Cudi Dağı, dinler tarihi ve özellikle de İslam dini açısından önemiyle dikkati çekiyor. Yüzyıllar boyunca temmuz ayının ilk haftasında ziyaret edilen Sefine bölgesine gidişler, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yasaklandı. Terör örgütü PKK, ilk silahlı eylemini başlatmasının ardından Sefine bölgesini barınma alanı olarak kullandı. Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının kararlı mücadelesi ve kapsamlı terör operasyonlarıyla bölge teröristlerden temizlendi. Şırnak Valiliği, Cudi Dağı ve Sefine bölgesinin Turizme açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biri Şırnak tarafından, biride Silopi tarafından olmak üzere Cudi’nin zirvesine doğru iki yol çalışması devam ediyor. Yolların bitmesi ve güvenliğin tam sağlanması ile birlikte Şırnaklıların yıllardır özlemini çektiği Sefine bölgesine çıkma hayalleri gerçekleşecek. Şırnak merkez Cudi Dağı, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde bulunan termal kaplıcalarda yapılan tesisler ile sağlık turizmi, Uludere, Beytüşşebap ve Güçlükonak’ta doğa turizmi ile Rafting alternatif turizm, Cizre ve İdil ilçelerinde bulunan binlerce yıllık İslami, Ezidi ve Süryani tarihi eser de tarih ve kültür turizmi için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. “CUDİ’NİN TURİZME AÇILMASI ÇOK KOLAY OLMADI” Şırnak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Yarka, başta Cudi Dağı ve özellikle de Sefine bölgesini turizme kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Yarka, Cudi Dağı’nın ziyarete açılmasıyla inanç turizmine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Daha önce dedelerimiz, ninelerimiz Cudi Dağı’na yürüyerek giderlerdi. Temmuz ayının ilk haftası bir ziyaret gerçekleştirirlerdi. Rivayete göre Hz. Nuh’un mabedinin olduğu yeri 7 kere ziyaret eden hacca gitmiş kabul ediliyor. Bunun için bizde maneviyatı çok büyüktür. Şırnak günden güne değer kazanıyor. Sadece Cudi Dağı’nın inanç turizmi ile değil, kültür ve doğa turizmine açılacağının ibareleri var. Çünkü Cudi Dağı ile beraber bölgemiz, kültür turizmi alanlarında da gelişecek. Cudi Dağı’nın ziyarete açılması ile birlikte inanç turizmi ile turist akınına uğrayacak. Bölge halkının da yıllardan beri Cudi Dağı’nda Hz. Nuh’un gemisinin oturduğu Sefine bölgesine gitme özlemini de gidermiş olacağız. Şu anda gençlerimizin içleri de kıpır kıpır Cudi Dağı’na çıkmayı, özlem ve hasret ile bekliyorlar. Valimizin öncülüğünde çalışmalar hızla devam ediyor. Çok kısa bir süre içerisinde Cudi Dağı’na çıkılacak. Ve orada eksik olan ne varsa restore edilecek. Cudi’nin merkezi olan Sefine turizme açılacaktır. Bu çok kolay olmadı. Burada halkımızın desteği çok büyük. Güvenlik güçlerimiz kuleler, yollar yaparak, önlemler alarak yavaş yavaş oraya çıktı. Kolay olmadı ama oraya gidilecek. Vatandaşlarımızın yıllardan beri özlemini duyduğu bu görüntüyü kısa sürede gidereceğiz.” “ÇOK BÜYÜK KATKI SUNACAK” Terör olaylarının bölgenin kültür ve turizmini gölgelediğini de ifade eden Başkan Yarka, “Kültür ve turizmimizle bugüne kadar öne çıkamadık. Bugün Cizre ilçemizde kırmızı medresemiz var. Hz. Nuh’un türbesi var. Diğer ilçelerimizde de ayrı ayrı güzelliklerimiz var. Geçmişte yaşanan terör olayları bunları hep gölgede bıraktı. Bugün Kuran-ı Kerim Hud suresi 44’üncü ayette ‘Ey toprak suyunu yut! Ey gök sen de tut!’ denildi. Su çekildi, hüküm yerini buldu, gemi Cudi’nin üzerine oturdu. Nuh’un gemisinin yerinde ziyaretçilere açılması kültürümüze çok büyük katkı sunacaktır. Hz. Nuh’un Gemisi’nin oturduğu Sefine bizim kültür ve turizmimize büyük katkı sunacaktır” dedi. TURSAB üyesi Barışlar Turizm Seyahat Acentası Yetkilisi Huzan Barış; “Hz. Nuh’un kenti Şırnak son dönemde kendini aşmaya ve çok farklı bir şekilde konuşulmaya başlandı. Son 1 ayda önce Kültür Turizm Bakan Yardımcısını ağırlayan Şırnak hemen ertesinde Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) yetkililerini ve geçen hafta da Kültür Turizm Bakanını ağırladı. Ve son olarak ta 18 Şubat’ta Şırnak Üniversitesi öncülüğünde Rotam Şırnak çalışması yapıldı. Tüm bu çalışmalar Şırnak’ın gelecekte Kültür ve Turizm alanında önemli bir noktaya geleceğine işarettir. Biz Şırnak’taki TURSAB üyesi Seyahat Acentaları olarak son gelişmelerden son derece memnunuz. Bu çalışmaların meyvesinin çok hızlı bir şekilde ortaya çıkacağını deneyimlerimizle biliyoruz. Şırnak Seyahat Acentaları olarak 2019 Mart ve 2020 Mart aylarında Türkiye geneli toplamda yaklaşık 80 Seyahat Acentası ile tur operatörü yetkilisini Şırnak’ta ağırladık ve bunlara Şırnak’ı tanıttık. Bunun sonucunda 2019’da yaklaşık 20 butik tur ve 2020’de pandemi olmasına rağmen yaklaşık 10 butik tur ilimize düzenlendi. Rotam Şırnak projesinin uygulanması ve sonrasında TGA’nın çalışmaları sonucunda alternatif turizm cenneti olan Şırnak layık olduğu turizm potansiyeline ulaşacaktır. Şırnak’ta güvenlik güçlerinin çalışmaları ile İnşallah en kısa zamanda Cudi’nin turizme açılması ile İnanç Turizminde Şırnak önemli bir noktaya gelecektir. Ayrıca Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerimizde bulunan termallerde yapılan tesisler ile sağlık turizmi, Uludere, Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerimizde doğa turizmi ile rafting alternatif turizm olarak değerlendirilecektir. Cizre ve İdil ilçelerimizde bulunan binlerce yıllık İslami, Ezidi ve Süryani tarihi eser de tarih ve kültür sevenler için önemli bir alternatiftir.” dedi. “ESNAFTA SEVİNÇ YARATTI” Şırnaklı Esnaflardan Selim Seylan, “Şırnak’ta artık terörün izleri tamamen silindi. Şırnak artık Kültür, Turizm, spor ve sosyal etkinlikler ile adından söz ettirecek. Devlet büyüklerimizin yaptığı çalışmalar ile artık kentimizde büyük değişimler yaşanmaya başlandı. En büyük hayalimiz, bir gün Cudi Dağı’nın zirvesinde bulunan Hz. Nuh’un geminin oturduğu Sefine bölgesinin yeninden vatandaşların ziyaretine açılması” dedi. ŞEHR-İ NUH HAK ETTİĞİ YERE GELİYOR Şırnak Üniversitesi Turizm Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Çağdaş Ertaş, “Şırnak, Şehr-i Nuh’tur. Nuh’un şehridir. Bu kadim topraklar, binlerce yıllık bir tarihi, inancı ve kültürü bünyesinde barındırmaktadır. Şehrin birçok önemli turizm çekim unsurunu barındırdığı görülmektedir. Örneğin Dicle Nehri, Cudi Dağı, Gabar Dağı, Cehennem Deresi, Kasrik Boğazı, Feraşin Yaylası, Şırnak’ın önemli doğal çekim unsurları arasındadır. Kırmızı Medrese, Abdaliye Medresesi, Hamidiye Alayları, Cizre Kalesi, Finik Kalesi, Kasrik Köprüsü, Yafes Köprüsü Şırnak’ta bulunan önemli tarihi çekim unsurlarından bazılarıdır. Bunun yanında Hz. Nuh Türbesi ve Camii, Tarihi Cizre Mezarlığı, İsmail Ebul İz El-Cezeri ve Mem u Zin Türbesi şehrin önemli diğer unsurlarıdır. Mem u Zin, ilahi aşka dönen gerçek bir efsane. Aşkın şehridir Şırnak” dedi. Ertaş, “Tüm bunların yanında Şırnak’ta inanç ve kültüre ayrı bir yer vermek gerekmektedir. Örneğin Süryaniler binlerce yıl Şırnak’ta yaşamlarını sürdürmüştür. Halen Şırnak’ta Süryani yaşamının ve izlerinin hüküm sürdüğü yerleşim birimleri mevcuttur. Şırnak, inanç turizmi açısından önemli değerlere sahiptir. Yüzyıllar boyunca İdil’de genellikle Ezidi ve Süryani inancına sahip insanların yaşaması sonucu, geçmişten günümüze birçok tarihi kilise kalmıştır. Bu özelliği ile özellikle İdil, Hıristiyanlar için önemli bir çekim merkezi konumundadır. Tüm bunlar, Şırnak’ın kadim geçmişine ve turizm potansiyeline işarettir” dedi. “ÇOK DEĞERLİ BİR PROJE” Turizm’in önemli bir potansiyel olduğunu ve bu potansiyeli bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve somut çıktılara dönüştürmenin önemli olduğunun altını çizen Ertaş, “Maalesef Şırnak bu anlamda yüzyıllarca göz ardı edilmiştir. Oysa Hz. Nuh’un şehri olarak insanlığın ikinci kez doğduğu bu topraklar çok büyük bir değeri hak etmekte. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak misyonumuzun önemli bir parçası, Şırnak’ın bu kapsamda bir turizm destinasyonu olması noktasında gerekli çalışmaları yapmaktır. Bu doğrultuda Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından yürütülmekte olan Şırnak’ta sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirmesi: Kültür ve Turizm Rotaları isimli proje çok değerlidir. Nitekim bu projenin önemli somut çıktıları olacağına inanıyoruz. Nitekim proje kapsamında Türkiye’deki birçok yürüyüş rotasına alternatif rotalar ortaya çıkacaktır. İnsanlığın yeniden doğduğu bu rotalarda yürümek, sanırım her bireyi tarihin derinliklerine ve mistik havasına götürecektir. “Şehr-i Nuh, turizmde kadim bir ruh” olacak. Son olarak, Yüksekokulumuz öğretim elemanlarının bu tür değerli ve katma değer yaratabilecek çalışmalara imza atmasından da gurur duyduğumu belirtmek isterim” dedi. Sabah Gazetesi