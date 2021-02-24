Ermeni Soykırımı’nın 105 yıldönümünde “105 piyano” projesi

Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümü vesilesiyle “Asrın Çan Sesi” vakfının inisiyatifi ile “105 piyano” projesi gerçekleştirilecek.
Bir bağış kampanyası sonucunda elde edilen 105 piyanolar, Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi Tsitsernakabert alanında yerleştirilecek.
Ermeni Soykırımı’nın anma etkinlikleri kapsamında klasik eserlerin çalınacağı piyanolar, etkinliklerin tamamlanmasının ardından Artsakh (Dağlık Karabağ) ve Ermenistan’da bulunan müzik okullarına bağışlanacak.
2020’de yapılması planlanan, ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen projenin açılışı, 2 Mart tarihinde Yerevan’ın Charles Aznavour meydanında yapılacak.
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