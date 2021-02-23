“Ermenilerin Anası” anıtı

Toskana’da sergilenen “Ermenilerin Anası” anıtı

İtalya’daki Ermeni Büyükelçiliği, Vigen Avetis’in “Ermenilerin Anası” anıtının şu anda Toscana’nın Cavrilia Cemaati Konseyi önünde sergilenmekte olduğunu bildirdi.

“Ermenilerin Anası” anıtı Ermeni Soykırımı’nın 100. yıldönümüne adanmıştır.

Heykeltıraş, anıtta dünyanın dört bir yanındaki çocuklarını koruyan bir anne imajını yarattı.

Annenin pelerini kiliseleriyle Batı Ermenistan’ı simgeliyor.

Annemin omuzları Ağrı Dağı gibidir.

Bu bronz anıt, Floransa, Siena, Marsilya, Paris, Brüksel, Cenevre ve Kopenhag gibi bir dizi Avrupa kentinde sergilendi.

Nisan 2015’te, Papa’nın Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına gerçekleştirdiği bir ayinde Vatikan’da anıtın açılışı yapıldı.

Ermenistan Kamu Radyosu