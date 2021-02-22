ABD, 95 yaşındaki Nazi kampı muhafızını sınır dışı etti

Bakanlık, Tennessee’de yaşayan ve Alman vatandaşlığına sahip Friedrich Karl Berger’in, 1945’te Neuengamme Toplama Kampı sisteminde silahlı muhafız olarak görev yaptığı sırada “Nazi destekli zulüm eylemlerine” katıldığı için sınır dışı edildiğini belirtti.

Başsavcı Vekili Monty Wilkinson, “Berger’in sınır dışı edilmesiyle, Adalet Bakanlığı’nın ve kanun uygulayıcı ortaklarının, insanlığa karşı suç işlemiş ve diğer insan hakları ihlallerine katılmış olan Naziler için ABD’nin güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyoruz’’ dedi.

ABD’li bir göçmenlik hâkimi, geçen yılın mart ayında 1959’dan beri ABD’de yaşayan Berger’in sınır dışı edilmesini emretti.

Yargıç Rebecca Holt, Berger’in Almanya’nın Meppen yakınlarında konuşlandığını ve burada Rus, Polonyalı, Hollandalı, Yahudi ve diğer mahkumların acımasız koşullarda tutulduğu ve ölümcül şartlarda çalıştırıldığını belirtti.

Ancak Berger mahkumlara kötü muamele edildiğini ve bazılarının öldüğünü bilmediğini sadece emirlere uyduğunu açıkladı. Almanya’daki Celle savcılığı, Berger’in cumartesi günü Almanya’ya uçtuğunu ve sorgulanacağı Frankfurt’a vardığını ifade etti.

Berger’in mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz belli değil. Almanya’daki savcılar, yetersiz delil nedeniyle Aralık 2020’de Berger aleyhindeki suçlamaları düşürmüştü. Ancak Berger kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında konuşmak isterse, dava yeniden canlandırılabilir.

Şalom Gazetesi