“Kırmanckî bilen son insan ölmeden anadilini konuş”

Tehlike altındaki diller arasında yer alan Kırmanckî’nin yaşatılması için kampanyalar başlatılıyor. 21 Şubat Pazar Dünya Anadili Günü’nde #ZoneMuwaXoQeseyke hastagı ile sosyal medya üzerinden start verilecek.

*Görsel: DEDEF

Sivil Toplum Örgütleri ve yöre derneklerinin içinde yer aldığı 14 kurum, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Kırmanckî’nin yaşaması için “Kırmanckî bilen son insan ölmeden ana dilini konuş” başlığıyla kampanya başlatıyor.

Tehlike altındaki diller arasında yer alan Kırmancki’nin yaşatılması için başlatılacak kampanya, 21 Şubat Pazar Dünya Anadili Günü’nde #ZoneMuwaXoQeseyke hastagı ile sosyal medya üzerinden düzenlenecek.

Kampanyayı düzenleyen kurumlar, Kırmanckî’nin yaşatılması için yakın zamanda çalıştay yapacaklar.

Kampanyayı başlatan kurum şunlar:

Dersim İnşa Kongresi, Dersim Araştırmalar Merkezi, Demokratik Alevi Dernekleri, Demokratik Alevi Federasyonu, Demokratik Yerel Dernekler Platformu, Dersim Soykırım Karşıtı Derneği, Malatya Kürecik İnsiyatifi, Kormeç Derneği, Koçgirililer Derneği, Maraş Demokratik Dernekler Federasyonu (MARDEF), Orta Anadolu Kürtleri Platformu (PKAN), Karakoçan İnsiyatifi, Hınıs Derneği. (RT)

bianet