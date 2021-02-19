Ermenistan Dışişleri Bakanı Moskova’da Ermeni aydın ve iş adamlarıyla bir araya geldi

Rusya’ya yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan Moskova’da Rusya’lı Ermeni aydınlarla ve iş adamlarıyle görüştü.

Moskova Ermenistan Büyükelçiliği’nden edinen bilgilere göre tüm dünyadaki Ermenilerin ortak gündemiyle ilgili konular ele alındı ve Ermenistan-Artsakh (Karabağ)- Diaspora üçlü birliğinin daha da pekiştirilmesi, bu konuda atılacak adımları konuşuldu.

İş, bilim ve kültür dünyası temsilcileriyle yapılan görüşme Ermenistan Büyükelçiliği’nin binasında gerçekleştirildi.

ERMENİ HABER AJANSI