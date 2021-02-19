Ermeni mimari projeleri AB’de

AB Çağdaş Mimarlık Ödülü adayları listesinde Ermeni mimari projeleri

Üç Ermeni mimari projesi: Dilijan Hover Boutique Hotel, Vanadzor Teknoloji Merkezi ve “Ermenistan Çocukları” Vakfı SMART Merkezi, 2022 AB Modern Mimari Ödülü adayları listesine dâhil edildi

İlk kez, Ermeni projeleri, ödül adayları listesine dâhil edildi.

AB Modern Mimari Ödülü, Avrupa’da inşa edilen olağanüstü mimari eserleri vurgulayarak her iki yılda bir verilir.

Kavramsal, sosyal, kültürel ve teknik mükemmelliği sergileyen ve Avrupa şehirlerinin ve köylerinin sürdürülebilir kalkınmasını etkileyen bireysel mimari çalışmalar için ödüllendirilir.

Büyük ödüle (60.000 €) ek olarak, ayrıca bir Başlangıç ​​Mimar Ödülü (20.000 €) olacak.

Ermenistan Kamu Radyosu