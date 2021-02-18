Diplomaside Karabağ mesaisi

AGİT Eşbaşkanları Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüştü. Ermenistan Dışişleri Bakanı çalışma ziyareti için Moskova’daydı. Temasların ağırlık noktasında esirler konusu yer aldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Eşbaşkanları İgor Popov (Rusya), Stephane Visconti (Fransa) ve Andrew Schofer (ABD) 16 Şubat tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre bu görüşmelerde bölgede istikrarı teşvik etme, arabulucuk süreci ve AGİT Özel Temsilcisi Ofisi’nin bu konularda oynayacağı rol ile ilgili başlıklar ele alındı.

Ermenistan basınına yansıyan bilgilere göre görüşme sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan hem sivil hem askeri esirlerin Azerbaycan tarafından iade edilmemesinin bu ülkenin yapıcı olmayan tutumunu gösterdiğini ifade etti.

Dağlık Karabağ ihtilafı sona erdirme konusunda Ermenistan’ın pozisyonunun açıklayan Ayvazyan bunun temelinde Karabağ halkının kendi kaderini tayin etme ve güvenlik hakkının bulunması gerektiğini söyledi.

Ayvazyan Ermenistan’ın AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları formatıyla bu ihtilafın çözüm süreci çerçevesinde çaba sarfetmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Öte yandan çalışma ziyareti için Rusya’da bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, 17 Şubat’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede esirlerin iadesi konusuna da gündeme geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında “İki bakan 9 Kasım ve 11 Ocak üçlü açıklamalarının hükümlerinin uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Bu çerçevede , acil insani sorunlar bağlamında, Ayvazyan, savaş esirlerinin ve rehinelerin ülkelerine geri gönderilmesinin önemini vurguladı ve konunun yapay olarak gecikmesinin Azerbaycan tarafından üçlü açıklamaların uygulanmasına ciddi engeller teşkil ettiğine dikkat çekti.” dendi.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Ajanslar)

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