Azerbaycan, Karabağ’da Ermeni kültürüne karşı savaşmaya devam ediyor (foto)

Artsakh (Dağlık Karabağ) “Tarihi Ortam Koruma Devlet Servisi”nin yaptığı araştırmalar, Artsakh’ın tarihi ve kültürel eserlerin Azerbaycan tarafından gaddarca yok edildiğini gösterdi. “Artsakh Monuments” Facebook sitesi üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yaptığımız izleme sonuçlarını ve görgü tanıklarının anlattıklarını dikkate aldığımızda, Azerbaycan tarafından işgal edilen bölgelerde Azerbaycanlıların, Artsakh Kurtuluş Savaşı’na ithaf olunan Ermeni anıtlara (khaçkarlar, heykeller) karşı vahşi saldırılarda bulunduğunu söyleyebiliriz”.

Savaşta düşen Ermeni askerlerin mezarlarına karşı da barbar saldırıların yapıldığı vurgulanan açıklamada, Toğ’da bulunan ve ikinci dünya savaşının anısına ithaf olunan heykelin yakınındaki iki mezar taşının kırıldığı bildirildi. Bunun dışında, Mets Tağer koy mezarlığı da yerle bir edildi. Taliş, Qarin Tak, Mokhrenes, Zardanaşen, Avetaranots köylerinde bulunan ve Artsakh Kurtuluş Savaşı’na ithaf olunan anıtlar ve farklı khaçkarlar da Azerbaycanlıların eliyle kırıldı veya büyük zarar gördü.

Açıklamada, “Düşman, şimdi de kültürümüze karşı savaşmaya devam ediyor” sözlerine yer verildi.

ERMENİ HABER AJANSI