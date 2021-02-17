Putin: Mağara milliyetçiliği Rusya’ya zarar veriyor

Rusya’daki çok uluslu yapıyı korumak için her etnik köken temsilcisinin desteği hissetmesi gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “mağara milliyetçiliğinin ülkeye zarar verdiğini” söyledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da grubu bulunan partilerin liderleriyle video konferans yöntemiyle bir görüşme yapan Putin, ulusal bilinç konusuna dikkat çekti.

Bunun ilkesel konulardan biri olduğunu kaydeden Putin, “Daha önce kullanılan ‘Sovyet halkı’ terimi kötü değildi, birleştiriciydi. Rusya halkı gerçekten devlet kuran bir halk ancak çok uluslu ve çok etnik kökenli yapının korunması için en küçük de dahil her etnik kökenin temsilcisinin buranın onun anavatanı olduğunu, başka anavatanı olmadığını, burada koruma altında olduğunu ve hayatını ülkesini korumaya adamaya hazır olduğunu hissetmeli” dedi.

Sputnik’teki habere göre, ulusal bilinç konusuna bu bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Putin, “Bu açıdan bakarsak, mottosu ‘Rusya Ruslar içindir’ olan mağara milliyetçiliğinin sadece Rusya’ya zarar verdiğini anlarız. Bu sadece ülkenin içeriden karıştırılmasına imkan sunar. Buna izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Rus lider, her halkın kültürünün, tarihinin, kökenlerinin Rusya’da dikkate alındığını, geliştiğini ve bunlara saygı gösterildiğini belirtti.

‘HAÇLILAR ORTODOKS İMPARATORLUĞUNU ZAYIFLATTI’

Bu arada Putin, Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy’in sözlerine de 1204’teki 4. Haçlı Seferi’nde Bizans İmparatorluğu’nun başkenti Konstantinopolis’i talan eden Batılıları örnek vererek yanıt verdi.

Putin, “Elbette Türkiye de dahil olmak üzere Doğu ile ilgili çalışmalar yapan büyük bir uzmansınız. Doğu’dan barbarların geldiğini, Ortodoks imparatorluğunu yıktığını söylediniz. Ancak sizin de iyi bildiğiniz gibi, Doğu’dan barbarlar gelmeden önce Batı’dan haçlılar geldi ve bu imparatorluğu zayıflattı. Daha sonra da son darbeler indirildi ve ele geçirildi. Bunu unutmamalıyız” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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