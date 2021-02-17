3 ülke aşı pasaportu anlaşması yaptı

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in Kovid ‘aşı pasaportuna’ sahip vatandaşlarının üç ülke arasında engelsiz seyahat etmelerine izin veren anlaşmayı imzaladığı açıklandı.

Söz konusu anlaşma Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geçen hafta Kudüs’e yaptığı ziyaret sırasında somut bir ivme kazanırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in ise 14 Şubat’ta aynı anlaşmayı yapmak için İsrail’e gittiği bildirildi. Anlaşmanın 1 Nisan’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Anlaşmaya göre, seyahatler yeniden başladığında Avrupa Birliği onaylı bir Kovid-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlayabilen İsrail vatandaşları, Yunanistan veya Güney Kıbrıs’a vardıklarında ne PCR testi yaptırmak ne de karantinaya girmek zorunda kalacak. Öte yandan, uzun süredir aşı pasaportu tartışmaları devam ederken bu anlaşma salgının bir sonraki safhasında turizmi normalleştirme yolunda olası bir ilk adım olarak algılandı.

Fazla aşılar diğer ülkelere sunulacak

İngiltere’de Aşı Dağıtım Bakanı olan Nadhim Zahawi, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkenin yetişkin nüfusunu aşıladıktan sonra fazla dozda koronavirüs aşılarını diğer ülkelere sunmaya çalışacağını söyledi. Zahawi, LBC radyosuna verdiği demeçte, “Benim önceliğim İngiltere’deki yetişkin nüfusu olabildiğince çabuk aşılamaktır ve sonra herhangi bir fazla doz varsa, bu fazla dozları diğer ülkelerde nasıl kullanılabilir hale getireceğimize bakacağız” dedi. Öte yandan, İngiltere’de şu ana kadar yetişkin nüfusunun dörtte birinin en az bir doz aşı aldığı, ülkedeki en yaşlı ve klinik açıdan en savunmasız durumda olanların ise ya bir doz aşı aldığı ya da halihazırda aşı teklif edildiği belirtildi.

Milliyet Gazetesi