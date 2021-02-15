Karabağ’da, Türkiye-Rusya anlaşmazlığı – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye, az da olsa, Karabağ konusunda Rusya ile anlaşmazlığa sahip

Ermeni Siyaset Bilimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Benyamin Poğosyan’a göre ABD Başkanı Joe Biden’in gelecekteki yönetiminin dış politika temsilcileri, Türkiye’nin NATO ile Rusya arasında denge kurma politikasının kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD yönetimine göre böyle bir denge ancak NATO üyesi olmayan bir ülke tarafından sağlanabilir, Türkiye ise NATO üyesidir.

“Erdoğan-Biden telefon görüşmesi henüz yapılmadı, Çavuşoğlu iki gün önce Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yapacaktı ama bilinmeyen nedenlerle ertelendi.

Erdoğan’ın sözcüsü de, Ankara’nın, yeni ABD yönetiminin Rusya ile ilişkilerden duyduğu memnuniyetsizliği veya endişeyi anladığını söylerken, ABD’ye işbirliğini, tüm konularda anlaşma ile karıştırmama çağrısında bulundu, yani Türkiye ile Rusya arasında anlaşmazlıklar yaratan sorunlar olduğunu vurguladı”,- dedi siyaset bilimcisi.

Poğosyan Suriye, Libya ve Ukrayna’daki diğer sorunların yanı sıra, Türk tarafının yeni ABD yönetimine, Türkiye’nin az da olsa, Karabağ konusunda Rusya ile anlaşmazlık yaşadığını söylediğinden de bahsetti.

Siyaset bilimci, Türkiye’nin, Erdoğan ve Trump arasında kişisel ilişkilerin artık olmadığını göz önünde bulundurarak, bu dengeyi sürdürmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirtmekle birlikte, Türkiye’nin 1990’ların başında veya daha önce ABD’nin Ortadoğu politikasının uygulayıcısı olduğu duruma geri dönmesini dışladı.

Poğosyan’a göre devletlerin bir konuda işbirliği yaptığı, bir diğer konuda ise şiddetle rekabet ettiği bir dönemde yaşıyoruz ve bunun tipik bir örneği Rusya-Türkiye ilişkileridir.

Ona göre Güney Kafkasya’da belli bir anlaşma varmış gibi görünüyor, fakat bu paralel çelişkileri engellemiyor, örneğin Erdoğan’ın Kırım’ın ilhakını açıklaması, Ukrayna meselesinde Ukrayna ile ilişkileri derinleştiriyor.

Siyaset bilimciye göre Güney Kafkasya’da en azından kısa vadede her iki taraf da anlaşmaları yerine getirmeye devam edebilecek.

Ermenistan Kamu Radyosu