Ermenistan Ombudsmanı, Bakü’nün Ermeni karşıtı nefret politikasına dair yeni deliller yayınladı

Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Arman Tatoyan, Azerbaycan’da Ermeni karşıtı nefret politikasının ve Ermenilere karşı etnik düşmanlığın derin kökleri hakkında yeni deliller yayınladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın, Ermenistan ve Ermeniler hakkındaki açıklamalarından bazı örnekler yayınlayan Tatoyan, İlham Aliyev’in şu sözlerine dikkat çekti:

“Şu yalancıları (Ermenileri) kovalamaya devam ediyoruz. Kendilerine asla unutmayacakları ders verdiğimizi görüyorlar”.

“Ne vicdanları, ne de ahlakları vardır“. “Beyinleri bile yoktur”. “30 yıl bu topraklar (Artsakh ve özellikle Varanda/Fizuli’yi kastediyor) vahşi canavarların, vahşi çakalların elindeydi”. “Fizuli’deki kalıntılar, Ermeni faşizmin gösterileri ve kanıtlarıdır”. “Burası sanki vahşi kabilelerin elindeydi”. “Ermenistan’a karşı daha güçlü bir mücadele yürüterek savaş ağırlığını artırmalıyız. Biz onu artık bölgesel ve uluslararası tüm projelerden izole ettik”.

Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, aynı ifadelerin Azerbaycanlı askerler tarafından da kullanıldığını ve Ermeni asker ve sivillerin Azerilerce öldürüldüğünü, işkencelere tabi tutulduğunu veya insanlık dışı muameleye tabi tutulduklarını kaydeden videoların paylaşıldığına dikkat çekti.

Bütün bu eylemlerin, Ermenistan ve Artsakh Ombudsmanlarının 2020 yılı raporunda yansıtıldığını vurgulayan Tatoyan, Azerbaycan’da Ermenilere karşı nefret söylemi ve düşmanlık propagandasının, savaş sırasında Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından etnik aidiyet nedeniyle işkence ve insanlik dışı muamelelere sebep olduğuna dikkat çekti.

ERMENİ HABER AJANSI