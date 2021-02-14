“Ermenice öğreniyorum, çünkü…”

Sosyal medya üzerinden düzenlenen etkinlikte farklı amaçlar ve ihtiyaçlar nedeniyle Ermenice öğrenenlerle sohbetler gerçekleştirilecek.

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) bileşenlerinden Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği ve Mer Danik Sivil İnsiyatifi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nde “Ermenice Öğreniyorum. Çünkü…” başlığıyla etkinlik düzenliyor.

Sosyal medya üzerinden düzenlenen etkinlikte evlilik, ticaret, akademik, kültür gibi farklı amaçlar ve ihtiyaçlar nedeniyle Ermenice öğrenenlerle sohbetler gerçekleştirilecek.

Etkinliğe katılacaklardan neden, hangi motivasyon ve ihtiyaca karşılık nasıl Ermenice öğrendiklerini, kullanım alan ve sıklığını anlatmaları istenecek.

Etkinliğin moderatörlüğünü çevirmen, eğitmen, gazeteci Sevan Değirmenciyan yapacak. Etkinliğin Koordinatörlüğünü ise AOYD Başkanı, Mer Danik Kurucusu Sevan Ataoğlu yürütüyor.

Toplantıya katılmak için [email protected] adresine mail atabilirsiniz. (RT)

bianet