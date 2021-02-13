“Devleti tanımıyorum” diyen genç 301’den gözaltına alındı

Maraş Emniyet Müdürlüğü, AKP’li Mahir Ünal’a “TBMM’ni tanımıyorum, devleti tanımıyorum” dediği gerekçesiyle O. T. isimli gencin TCK 301’den gözaltına alındığını açıkladı.

Maraş Emniyet Müdürlüğü, kentin işgalden kurtuluşu nedeniyle yapılan etkinliklere katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a saldırı girişiminde bulunulduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Emniyet, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel’in sosyal medyada “Cuma namazı sonrası Ulucami’de bir çiftçi ile sohbet eden Ünal’a saldırı girişiminde bulunuldu” şeklindeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Açıklamada, O. T. isimli şahsın Mahir Ünal’a “TBMM’ni tanımıyorum, devleti tanımıyorum” dediği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

TCK 301’den gözaltına alındı

Açıklama özetle şöyle: “Sayın Mahir Ünal, cuma namazı sonrası aracına bindiği sırada DSİ’den emekli Z.T. isimli şahıs, ‘Sayın vekilim size bir maruzatımı arz etmek istiyorum’ şeklinde beyanda bulunmuştur.

“Vatandaşın beyanı üzerine araçtan tekrar inen sayın Mahir Ünal adı geçen vatandaşın sorunlarını dinlemeye başlamıştır. Z.T. isimli şahıs, sayın Mahir Ünal’ a talebini ilettiği esnada, kalabalığın arkasında bulunan ve Z.T.’nin oğlu olan O. T. isimli şahıs; ‘TBMM’ni tanımıyorum, devleti tanımıyorum’ şeklinde beyanlarda bulunması üzerine, görevli Koruma Polisleri tarafından müdahale edilerek bölgeden uzaklaştırılarak hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınmıştır.”

Açıklamada O.T.’nin TCK 301. madde ile düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılamak” suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

TCK 301 Nedir?

Bir dönemlerin oldukça tartışma yaratan kanun maddesi TCK 301 (1) „Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamayı” kapsıyor. Kanun, bu suçu işleyen kişinin altı aydan üç yıla kadar hapisle cezası ile cezalandırılmasını söylüyor.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. (4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Dink ve Keskin 301’den mahkûm edilmişti

TCK 301’den birçok gazeteci yazar yargılandı. Yargılananlar arasında İsmail Beşikçi, Aydın Engin, Ragıp Zarakolu gibi isimler yer aldı.

2007 yılında Ogün Samast tarafından öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, Ermeni Soykırımına ilişkin yazıları nedeniyle 301’den altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dink’in öldürülmesinin ardından 301 oldukça tartışılmış, kaldırılması için kampanyalar düzenlenmişti.

Dink gibi 301’den ceza alan bir diğer isim de İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Eren Keskin idi. Keskin gözaltında yaşanan cinsel şiddete ilişkin açıklamaları nedeniyle 2006 yılında 301’den 10 ay hapse mahkûm edilmişti. (RT)

bianet