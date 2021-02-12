Karabağ Cumhurbaşkanı: Son esirin dönmesine kadar çalışmalar devam edecek

Artsakh Cumhurbaşkanı (Karabağ) Arayik Harutyunyan savaş sırasında kayıp olarak kayda geçenlerin akrabalarıyla görüşme sırasında tüm zorluklarına rağmen son esirin iadesi ve geri dönmesine kadar çalışmaların durmadan devam edeceğini açıkladı.

Görüşmede Arayik Harutyunyan arama çalışmaların sonuçlarını tanıttı ve bu konuda kayıpların akrabalarının endişelerini, düşüncelerini dinledi.

Devam eden çalışmalarda Artsakh Cumhurbaşkanı hem Ermeni, hem Rus, hem de Kızılhaç Uluslararası Komitesi’nin dahil olduğunu bildirdi.

Harutyunyan bu sürecin bir kısmının doğal olarak basın ve toplum için açık olmadığını ifade ederek esir olan asker ve sivillerin bir an önce iadesi için her şey yapıldığını vurguladı.

Görüşmeye Artsakh İçişleri Bakanı Karen Sargsyan da katıldı.

ERMENİ HABER AJANSI