Ermenistan Cumhuriyeti’nin girişimi üzerine Cenevre’de soykırımı önleme konulu bir toplantı yapıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin Soykırımı Önleme konusundaki bölgeler arası toplantısı 10 Şubat’ta Cenevre’de Ermenistan’ın aynı adlı kararıyla başladı.

Bir günlük toplantıda, Ermenistan Cumhuriyeti’nin Cenevre’deki BM Ofisi Daimi Temsilcisi Andranik Hovhannisyan ve diğer uluslararası kuruluşlar, İnsan Hakları Savunucusu Başkanı Najat Shamim Khan, BM Genel Sekreteri Soykırımı Önleme Özel Danışmanı Alice Vairimu Nderitu.

Etkinliğe BM üye ülkeleri, uluslararası kuruluşlar, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda temsilci katıldı. Katılımcılar, uluslararası soykırımları önleme çabasında Ermenistan’ın liderliğine övgüde bulundular.

Ermenistan Daimi Temsilcisi Andranik Hovhannisyan konuşmasında, Ermenistan’ın bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra insanlığa karşı suçlar konusunda farkındalık yaratmanın yanı sıra önleme için yasal ve kurumsal kapasiteyi genişletmek olan, soykırımı önleme konusunda ilk kararı başlattığını ve Soykırım Sözleşmesi’ne katıldığını özellikle belirtti.

Son zamanlarda bölgemizde ortaya çıkan şiddetin, tarihsel suçların dehşetini hatırlattığını ve bu tür suçların önlenmesinde uluslararası mekanizmaların karşılaştığı zorlukları ve başarısızlıkları bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Ermenistan tarafından Haziran 2020’de oybirliğiyle kabul edilen 43/29 sayılı BMMYK Kararı, zulmü tekrar etme tehdidinde bulunan geçmiş soykırımları haklı çıkarmaya veya reddetmeye çalışmaktadır.

Ermeni tarafı ayrıca, önlemede devletin sorumluluğu meselesinin yanı sıra sivil toplumun, özgür ve bağımsız medyanın rolünü vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu