Azerbaycan UNESCO’ya savaş ilan etti – Ermenistan Kamu Radyosu

Son zamanlarda Dağlık Karabağ’a karşı başlatılan kanlı savaşın bir sonucu olarak, Azerbaycan’ın kontrolündeki topraklarda zengin Ermeni manevi, tarihi ve kültürel mirasının korunması Ermeni ve uluslararası toplum için endişe konusu haline geldi.

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları Rusya ve Fransa ile AB, Azerbaycan’ın kontrolündeki topraklarda Ermeni Hristiyan mirasının korunmasının önemini vurguladı ve bu sürece UNESCO’nun katılımını destekledi.

Azerbaycan rejimi çeşitli vesilelerle hayali çok kültürlülüğünden bahsediyor, eşzamanlı olarak zengin Ermeni kültürel mirasını tek eliyle yok ediyor ve Ermeni halkına yönelik etnik nefreti yayıyor. Aynı ülkenin ilk başkan yardımcısı Aliyeva’nın UNESCO İyi Niyet Elçisi olduğunu belirtmekte fayda var.

Artık uluslararası toplumu yanıltmak mümkün değil, Azerbaycan makamlarının kültürel soykırım politikası zaten herkes için iyi bilinen bir gerçektir ve bu, Azerbaycan’ın UNESCO’ya karşı başlattığı ve uluslararası toplumla bir çatışmadan başka bir şey olmayan saldırıları açıklamalıdır.

Astghik Alimyan

Ermenistan Kamu Radyosu