Ayasofya Başimamı Boynukalın’ın laiklik karşıtı açıklaması tepki çekti

Seyhan Avşar

Laikliğin anayasadan çıkarılmasını isteyen Ayasofya Başimamı Boynukalın’a tepki yağdı. Prof. Arat, devlet memuru olan Boynukalın’ın suç işlediğini, yargılanması gerektiğini belirtti. Avukat Sarıhan, “AKP’nin yeni Mecelle istediğini” vurguladı. Hukukçu Moroğlu da “Laiklik mutlaka korunmalı” dedi.

Ayasofya Başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkesi ve anayasanın değiştirilemez maddesi “laikliğin” çıkarılmasını talep etmesi tepki çekti.Demokratik bir anayasa için laikliğin temel unsur olduğu anımsatılarak Boynukalın’ın yaptığı açıklamalarla suç işlediği hakkında adli ve idari süreç başlatılması gerektiği vurgulandı.

Boynukalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni anayasa çalışmaları kapsamında laikliğin anayasada yer almamasını isteyerek “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslamdı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” dedi. Açıklamanın ardından Boynukalın’a sosyal medyadan tepki yağdı. Prof. Necla Arat, Şenal Sarıhan ve Nazan Moroğlu, Başimam Boynukalın’ın açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

SAVCILAR GÖREVE

Prof. Necla Arat: (Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı): Devrim karşıtları, gemiyi artık iyice azıya aldılar. Son 20 yılda kazandıkları mevzileri artırma yolunda dört nala gidiyorlar. Laik Cumhuriyetin ideolojisini ortadan kaldırmak için yıkıcılık işlevini üstlenen kimi militanlar, şimdi de son günlerde gündeme sokulan yeni anayasa yapma tartışmalarından heveslenerek laikliğin anayasadan çıkarılmasını talep ediyorlar. Ayasofya’nın başimamının bu güruh içinde yer almış olması, hâlâ geçerli olan anayasamızın laiklik ilkesine aykırıdır ve devlet memuru olan biri için vahim bir suçtur. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu şahıs için soruşturma açmasını bekliyor, ayrıca laik Cumhuriyetin savcılarını göreve davet ediyorum.

Şenal Sarıhan (Cumhuriyet Kadınları Derneği Kurucu Genel Başkanı): AKP, iktidara geldiği ilk yıllarda gizlediği gerçek amaçlarını adım adım yaşama geçirmeye çalışıyor. Yaşamın her alanına yönelik olarak fiilen sürdürdüğü İslami esaslara dayalı bir devlet düzeni özlemini, yasal yollarla kuşatma altına alıyor. Laiklik ilkesinin 1937’de anayasada yer alması halkın talebinin ürünüdür. Demokratik bir anayasa ve yaşam için laiklik en temel unsurdur. Halkın dini inançlarına göre devlet önünde çifte standarda maruz kalmasını engeller. Eşitliği besler. İnsanın insana saygısını güçlendirir. Din ve düşünce özgürlüğü için bir güvencedir. AKP, yeni anayasa söylemini, esas olarak yeni bir mecelle yaratma amacı ile gündeme getirmektedir. Mevcut yasal düzenlemelerimiz bugün iktidarın sayısal gücü açısından buna izin vermeyecektir. Ancak daha önemli bir engelin, halkın bu konudaki kararlı tutumu olacağı inancındayım.

‘LAİKLİK GÜVENCEDİR’

Nazan Moroğlu (İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı): Laiklik ilkesi demokrasinin, insan haklarının ve kadın haklarının güvencesidir. Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan İslam devletleri arasında hukuk ve devlet sistemini laikleştirmeyi başarabilmiş tek ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir. Laiklik ilkesi ülkemizde demokrasinin ve insan haklarının, özellikle kadın haklarının güvencesidir. Laiklik din ve vicdan hürriyetinin de güvencesidir. Günümüzde ‘anayasa’ ve ‘laiklik’ üzerinden gündem değiştirmeye çalışılması zaman kaybına ve ayrıca koronavirüs pandemisinin neden olduğu büyük sorunların görmezden gelinmesine yol açmaktadır. Koronavirüs pandemisi de bir kez daha göstermiştir ki ülkeler küresel krizlerden ve salgınlardan ancak akla, bilime dayanarak çıkış yolu bulabilmektedir. Bu nedenle, özgür düşüncenin, demokrasinin ve kadın haklarının güvencesi olan laikliğin korunmasına, yaşamın her alanında aklın, bilimin önderliğinin kabul edilmesine bugün her zamandan çok ihtiyaç vardır.

BAHÇELİ’YE LAİKLİK ANIMSATMASI

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, laikliği hedef alan Boynukalın’a tepki gösterdi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “laiklik” konusundaki görüşlerini merak ettiğini kaydeden Altay, “Boynukalın, ‘laiklik çıkarılsın’ buyurmuş. Sen laiklikle ne derdin var onu bilmem. Toplumun sinir uçlarına provokatif söylemleri düşünce özgürlüğü olarak pazarlayamazsın. Sayın Devlet Bahçeli acaba bu imam efendi hakkında yorum yapacak mı?” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi