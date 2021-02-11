Akademisyenlerden ve sanatçılardan Ken Loach’a destek: ‘İsrail’i eleştirmek suç değildir’

Eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’in ardından, İsrail’in işgalci politikalarını eleştirileriyle bilinen yönetmen Ken Loach da “antisemitizm” suçlamasıyla karşı karşıya. Ken Loach’ın katıldığı etkinliğin iptal edilmesi için çağrılar yapılırken, akademisyen ve sanatçılardan ise Loach’a destek geldi.

İngiltere’de İsrail’in işgalci politikalarını eleştirenlere yönelik “antisemitizm” suçlamalarının hedefinde bu defa işçi filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Ken Loach var.

Ülkedeki bazı Yahudi örgütleri, Loach’ın Oxford Üniversitesi’nde katılacağı etkinliğin iptal edilmesini talep etti. Ken Loach’un, İsrail politikalarına yönelik eleştirilerini “antisemitist” olarak değerlendiren örgütlerin talebine karşı sosyal medyada, #IStandWithKenLoach (KenLoach’un Yanındayım) hashtagi ile kampanya başlatıldı. Etkinlik gerçekleşti ancak İngiltere’de faaliyet gösteren Filistin için Sanatçılar topluluğu da Ken Loach’a yönelik tepkilerin sosyal linçe dönüşmesi üzerine dayanışma metni kaleme aldı. Hazırlanan dayanışma metnine aralarında Pink Floyd’un solisti Roger Waters, akademisyen Judith Butler gibi isimlerin de bulunduğu birçok sanatçı ve aydın imza attı. Metinde, İsrail’in dış politikalarını eleştirmenin Yahudi düşmanlığı olmadığı belirtilirken Filistin’in bağımsızlık mücadelesine destek vurgusu yapıldı.

CORBYN DE AYNI SUÇLAMAYLA KARŞILAŞMIŞTI

Eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de Filistin mücadelesine verdiği destek nedeniyle “antisemitizm” ile suçlanmış ve parti üyeliği askıya alınmıştı. Kısa süre sonra üyeliğini geri kazanan solcu lider, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu’nun “İşçi Partisi’nde Antisemitizm” raporunun bir “algı oyunu” olduğunu dile getirmiş ve üyeliğinin askıya alınmasını “siyasi müdahale” olarak nitelendirmişti.

KEN LOACH VE FİLİSTİN MÜCADELESİ

Ken Loach, yarım yüzyılı aşkın süredir çektiği filmlerde, belgesellerde emekçilerin ve ezilen halkların yanında yer alıyor. Ken Loach, Filistin sorunu hakkında tutum aldığı için birçok defa saldırıya uğradı. Filistin’deki İsrail işgaline karşı, İsrail’e Boykot Girişimi’nin de destekçisi olan Ken Loach, katıldığı birçok etkinlikte Filistinlileri desteklemenin adaleti ve insan haklarını desteklemek olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

Destek metnini imzalayanlar

Hany Abu-Assad, Raed Andoni, Hanan Ashrawi, Nahed Awwad, Victoria Brittain, Judith Butler, David Calder, Dame Carmen Callil, Julie Christie, Caryl Churchill, Steve Coogan, Dror Dayan, Raymond Deane, Esther Ruth Elliott, Brian Eno, Peter Gabriel, Tony Graham, Ohal Grietzer, Barbara Harvey, Ronnie Kasrils, Mike Leigh, Zwelivelile “Mandla” Mandela, Jean Said Makdissi, Samir Makdissi, AUB Mai Masri, Thurston Moore, David Morrisey, Rebecca O’Brien, Ruth Padel, Maxine Peake, Mark Rylance, Alexei Sayle, Eyal Sivan, Rosemary Sayigh, Ahdaf Soueif, Y Rima Tarazi, Harriet Walter, Roger Waters, Samuel West, Rabbi Alissa

BirGün Gazetesi