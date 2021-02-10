Rusya’lı Ermeni ünlü avukat BM Uluslararası adalet divanı başkan yardımcılığına seçildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ilettiği bilgilere göre 8 Şubat tarihinde Lahey’de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası adalet divanı başkan ve başkan yardımcısı seçimlerinde Rusya’lı Ermeni ünlü avukat, uluslararası hukuk uzmanı Kiril Gevorgyan Adalet divanı başkan yardımcısı olarak seçildi.

Yapılan açıklamada 2014 yılına kadar Uluslararası adalet divanı yargıçı seçilene kadar Kiril Gevorgyan’ın Rusya’da diplomatik hizmette farklı sorumlu görevler üstlendiğini ve 2003-2009 yıllarında Hollanda Krallığı’nda Rusya Büyükelçisi olarak görev yaptığını da yazılıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında yer alan ifadelere göre böyle önemli bir görevde Kiril Gevorgyan’ın seçilmesi onun ve genel olarak Rusya’nın hukuk eğitiminin otoritesini gösteriyorlar.

Gevorgyan’ın Uluslararası adalet divanı tarafından yürütülen çalışmalarda verimi katkıda bulunacağından emin olduklarını da Rusya Dışişleri Bakanlığı dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI