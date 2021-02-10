Hollandalı milletvekilleri hükümeti Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımaya çağırdı – Ermenistan Kamu Radyosu

‘Kristoneutyan Miutyun’ Milletvekili Joel Wurdewind, Hollanda hükümetinin belirsiz tutumunu “saçma” olarak nitelendirdi. “Hükümet hâlâ ‘Ermeni Soykırımı meselesi’ ifadesini kullanıyor veya ‘korkunç olaylardan’ bahsediyor. Bunu yaparken, önceden tasarlanmış bir soykırım olduğu gerçeğinden uzaklaşıyor. “Bu tanıma son derece önemlidir, soykırım Ermeni toplumunun açık bir yarasıdır.” “Hollanda da dahil olmak üzere birçok ülkenin soykırım olduğunu kabul etmek bile istememesi, onu daha da acı verici hale getiriyor. Geçmişte yaşananlar konusunda hükümetimizin net olması bu nedenle önemlidir. Geçmişi tanımak, uzlaşmaya ve yinelemeyi önlemeye yönelik önemli bir ilk adımdır.

2018’de Hollandalı milletvekilleri, parlamentonun alt meclisinde çoğunlukla Ermeni Soykırımı’nın tanınması lehine oy kullandı. Ancak bu tanıma, ülkenin resmi politikası veya terminolojisi haline gelmedi. Parlamentonun üst meclisinde perşembe günü yapılan oylama, durumda değişiklik çağrısında bulunuyor.

Ermenistan Kamu Radyosu